为摆脱财务困境，超跑制造商迈凯伦也将进军 SUV 市场

IT之家 6 月 12 日消息，曾几何时，保时捷卡宴 (Porsche Cayenne) 的问世让车迷们大为光火。毕竟对于一个专注于跑车制造的品牌来说，涉足利润丰厚的 SUV 市场，在当时看来简直是“背叛”。

但为了保住 911 这款经典车型，保时捷别无选择，卡宴 (后来还有 Macan) 的推出成为了救命稻草。宾利、劳斯莱斯、路特斯，甚至法拉利也纷纷效仿，推出了他们各自版本的“SUV”。现在，轮到迈凯伦了。

迈凯伦以其辉煌的赛车历史和 30 年前创下纪录的 F1 而闻名遐迩，但这家公司目前正处于财务困境。根据 Road & Track 杂志的报道，迈凯伦去年每售出一辆车就亏损超过 50 万美元（当前约 363.2 万元人民币）。

为了扭转局面，迈凯伦首席执行官迈克尔・莱特斯 (Michael Leiters) 提出了一些解决方案。首先是限制产量。迈凯伦在 2023 年的全球销量虽然仅有 2137 辆，但莱特斯依然认为需要进一步减产以保持车辆的高残值率。法拉利也采取了同样的策略，并且收到了奇效。

另一个摆脱财务困境的办法则是进军 SUV 市场。不过，和法拉利、劳斯莱斯和路特斯一样，迈凯伦也不会将其冠以 SUV 的称号。

“为了充分挖掘公司潜力，我们认为需要迈出第二步，扩展产品线，进入除现有领域之外的新市场，” 莱特斯在接受采访时表示，“我们将这一车型称为‘共享性能’(Shared Performance)，因为新车可以比现有迈凯伦车型容纳更多乘客，让更多人感受澎湃的动力。”

换句话说，我们需要熟悉一个新的汽车术语 ——SPV，即共享性能汽车 (Shared Performance Vehicle)。迈凯伦称，新车将会采用插电式混合动力系统，使用 V6 或 V8 发动机。

另一种可能性是与其他大型汽车公司合作，将迈凯伦的混合动力系统集成到现有平台上。莱特斯并未透露可能的合作对象，但 Road & Track 杂志推测宝马或许会是合适的伙伴，因为双方过去曾有过合作，并且宝马已经拥有 XM 这款定位于高性能混合动力的高底盘车型。

不过，轻量化一直是迈凯伦的优势，而宝马 XM 的重量却高达 6200 磅，这与迈凯伦的理念背道而驰。莱特斯表示，迈凯伦可以利用其专业知识减轻平台重量，“我们拥有世界一流的专业能力，可以将其应用到合作伙伴关系中，甚至包括平台的结构元素。”

在售价方面，迈凯伦的插电式 SPV 将更接近法拉利 Purosangue 和劳斯莱斯库里南，而非兰博基尼 Urus 和宾利添越，预计售价将达到 40 万美元（IT之家备注：当前约 290.6 万元人民币）左右。

除了涉足 SUV 领域之外，迈凯伦还在研发其首款纯电动超级跑车，目标重量仅为 3300 磅。莱特斯表示，在他看来，超级跑车的定义不仅限于性能，还应包括重量。“对我来说，一辆重达两吨的汽车不算超级跑车，”他说道，“提高动力输出以提升直线加速性能很容易，但这仅仅是纵向性能，一台出色的超级跑车还需要出色的横向性能，而如果重量太大，你就无法实现这一点。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。