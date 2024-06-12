“摇一摇”跳转广告屡禁不止，上海一女子称为开启小区单元门得连开多个 App

IT之家 6 月 12 日消息，当前“摇一摇”广告屡见不鲜，用户在打开 App 后进入开屏广告界面，在不点击屏幕的情况下，稍不小心晃动手机就会跳转到购物平台或引流网站页面。这一强制性的广告触发方式，引起了大量IT之家小伙伴的不满。

据上观新闻昨日报道，上海市民杨女士近期反映，自己居住的小区换了新的门禁系统，每次打开开门 App 都会弹出“摇一摇”广告，手微微一动就跳转到购物平台。“传统的那种静止开机屏广告，等几秒就过去了，现在我必须得保持手不动，否则就立马跳到别的平台了。”

在这款应用的下载界面，评论区也满是吐槽声，有用户直言 App 里“满屏的广告，首页上方的广告关不掉，属于强制看广告，而每次开门后必弹摇一摇 / 扭一扭广告，回到家手机屏幕要么是天猫要么是京东。”

据报道，“摇一摇”“扭一扭”等跳转方式可通过手机陀螺仪监控手机各种角度、加速度实现，技术门槛成本不高，App 运营方能够以“较低成本”接入广告获利，广告投放方则能够通过该方式获得曝光度，但用户体验在这里被彻底忽视。

今年 1 月份，中国消费者协会等机构发布《2023 年四季度消费维权舆情热点报告》，点名了多个消费者反映比较强烈的消费侵权问题，其中，“摇一摇”跳转广告泛滥就赫然在列。

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