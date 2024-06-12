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1200nits 亮度 + 4K 144Hz：小米电视 S65 / S55 Mini LED 京东 2509 元起

2024/6/12 16:13:00 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米电视 S55 / S65 Mini LED 今年 3 月 25 日开售，售价 2799 元 / 3499 元。

今日京东 618 预售可领 150 元限时券 + 以旧换新 * 可抵 100 元，实付 2549 元 / 3249 元近期好价：

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* 以旧换新可选加湿器 / 电动牙刷等小物件，且不看成色于好坏，只要有这个东西的“尸体”即可。

S55 Mini LED 电视：55 英寸 308 分区 1200nits 4K 144Hz 高刷，首发价 2799 元

S65 Mini LED 电视：65 英寸 392 分区 1200nits 4K 144Hz 高刷，首发价 3499 元

该电视搭载四核 A73 处理器，拥有 4GB + 64GB 存储，运行小米澎湃 OS，支持小米青山护眼、杜比视界 / 全景声。

此外，这块屏幕支持 94% DCI-P3 色域、10.7 亿色、ΔE ≈ 2；电视配有双 HDMI 2.1 接口，以及 Wi-Fi 6 无线连接。

该电视采用金属机身，自带 NFC 遥控器可手机触碰投屏，支持壁挂、座装。

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关键词：小米电视

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