1200nits 亮度 + 4K 144Hz：小米电视 S65 / S55 Mini LED 京东 2509 元起

小米电视 S55 / S65 Mini LED 今年 3 月 25 日开售，售价 2799 元 / 3499 元。

今日京东 618 预售可领 150 元限时券 + 以旧换新 * 可抵 100 元，实付 2549 元 / 3249 元近期好价：

2999-150 元券：点此领取

领 200-20 元平台补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）

PLUS 可购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券（点此领券），券后仅需 2509 元 / 3209 元。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

* 以旧换新可选加湿器 / 电动牙刷等小物件，且不看成色于好坏，只要有这个东西的“尸体”即可。

S55 Mini LED 电视：55 英寸 308 分区 1200nits 4K 144Hz 高刷，首发价 2799 元

S65 Mini LED 电视：65 英寸 392 分区 1200nits 4K 144Hz 高刷，首发价 3499 元

该电视搭载四核 A73 处理器，拥有 4GB + 64GB 存储，运行小米澎湃 OS，支持小米青山护眼、杜比视界 / 全景声。

此外，这块屏幕支持 94% DCI-P3 色域、10.7 亿色、ΔE ≈ 2；电视配有双 HDMI 2.1 接口，以及 Wi-Fi 6 无线连接。

该电视采用金属机身，自带 NFC 遥控器可手机触碰投屏，支持壁挂、座装。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】