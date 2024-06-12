知乎 2024 年一季度营收 9.609 亿元同比下滑 3%，亏损 1.658 亿元同比收窄 7.4%

IT之家 6 月 12 日消息，知乎今日发布 2024 年第一季度业绩报告。财报显示，知乎第一季度总收入 9.609 亿元，而 2023 年同期为 9.942 亿元，同比下滑 3%。

知乎 2024 年第一季度净亏损为 1.658 亿元，较 2023 年同期收窄 7.4%；2024 年第一季度调整后净亏损（非公认会计原则）为 1.357 亿元，而 2023 年同期为 1.202 亿元。

IT之家附具体业务收入数据如下：

付费阅读业务收入 4.497 亿元，占比增至 46.8%，稳居第一大收入来源；不过 2023 年同期为 4.548 亿元，略有下降的主要原因是平均每月订阅会员人数略有下降。

职业教育收入 1.454 亿元，同比增长 35.9%，占比首次超过 15%，这一增长主要得益于进一步丰富的在线课程内容。

营销服务收入则达 3.305 亿元，2023 年同期为 3.921 亿元。

其他收入为 3520 万元，而 2023 年同期为 4030 万元。

2024 年第一季度，知乎毛利润同比增长 6.1% 至 5.44 亿元，毛利率从去年同期的 51.5% 提升至 56.6%。此外，第一季度，知乎月平均活跃用户达到 8900 万，月均订阅会员达到 1480 万，截至季度末累计内容创作量达到 8.04 亿。

知乎创始人、董事长兼 CEO 周源表示：“2024 年我们通过提升运营效率和加速减亏，在实现盈亏平衡目标方面取得了实质性进展。此外，我们通过提升知乎社区可信赖度，持续推动社区繁荣，也使得核心用户的活跃度、留存率以及日活跃用户访问时长大幅增加。相信 AI 搜索功能蕴藏的潜力及可信赖社区不断凸显的价值，将为我们的可持续增长提供全新的动力，也为本年度单季度盈利明确了方向。”

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