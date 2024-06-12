首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

江淮汽车：5 月销量 3.46 万辆同比下降 11.83%，今年累计 17.32 万辆同比下降 8.27%

2024/6/12 21:02:34 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，江淮汽车今日公布 5 月产销快报，数据显示该公司 5 月销量 3.46 万辆，同比下降 11.83%；前 5 月汽车销量 17.32 万辆，同比下降 17.34%。

IT之家汇总乘用车具体销量情况如下：

  • SUV 车型：5 月 6541 辆，同比下降 49.54%；今年累计 30014 辆，同比下降 42.12%。

  • MPV 车型：5 月 1288 辆，同比下降 7.54%；今年累计 7343 辆，同比下降 15.44%。

  • 轿车：5 月 6737 辆，同比上升 0.06%；今年累计 27273 辆，同比下降 9.44%。

  • 新能源乘用车：5 月 2683 辆，同比下降 5.96%；今年累计 10724 辆，同比上升 21.75%。

产销快报

6 月 1 日，江淮花仙子系列迎来全球第 20 万辆整车下线，花仙子挚爱版在本月 10 日举办的江淮钇为“挚爱之夜”正式上市

江汽集团曾在今年新年贺词中宣布，已于 2023 年与华为开展全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，预计 2025 年上市

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：江淮汽车

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用