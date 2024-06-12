江淮汽车：5 月销量 3.46 万辆同比下降 11.83%，今年累计 17.32 万辆同比下降 8.27%

IT之家 6 月 12 日消息，江淮汽车今日公布 5 月产销快报，数据显示该公司 5 月销量 3.46 万辆，同比下降 11.83%；前 5 月汽车销量 17.32 万辆，同比下降 17.34%。

IT之家汇总乘用车具体销量情况如下：

SUV 车型：5 月 6541 辆，同比下降 49.54%；今年累计 30014 辆，同比下降 42.12%。

MPV 车型：5 月 1288 辆，同比下降 7.54%；今年累计 7343 辆，同比下降 15.44%。

轿车：5 月 6737 辆，同比上升 0.06%；今年累计 27273 辆，同比下降 9.44%。

新能源乘用车：5 月 2683 辆，同比下降 5.96%；今年累计 10724 辆，同比上升 21.75%。

6 月 1 日，江淮花仙子系列迎来全球第 20 万辆整车下线，花仙子挚爱版在本月 10 日举办的江淮钇为“挚爱之夜”正式上市。

江汽集团曾在今年新年贺词中宣布，已于 2023 年与华为开展全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，预计 2025 年上市。

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