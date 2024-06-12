谷歌 Pixel Watch 3 XL 手表渲染图首曝：1.45 英寸屏幕、直径 45mm、厚度 13.89mm

IT之家 6 月 12 日消息，博主 OnLeaks 与外媒 Android Headlines 联合爆料了谷歌 Pixel Watch 3 XL 手表的高清渲染图。

早前爆料称谷歌正在打造一款更大的智能手表，爆料人确认该型号定名为 Pixel Watch 3 XL，机身三围 45mm x 45mm x 13.89mm。

作为参考：

Pixel Watch 3：40.79 x 40.73 x 14mm（同一爆料人数据）

Pixel Watch 2：41 x 41 x 12.3mm

据介绍，Pixel Watch 3 XL 手表屏幕尺寸将由 1.2 英寸升级至 1.45 英寸，预计电池容量也会相应增加，谷歌也会对表带系统作出调整。

IT之家注意到，谷歌 Pixel Watch 3 XL 手表的其他配置信息目前暂未泄露，有望于 10 月与 Pixel 9 系列手机一起推出。

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