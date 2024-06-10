首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手表

谷歌 Pixel Watch 3 渲染图首曝：圆形表盘 + 旋转表冠，预计 10 月发布

2024/6/10 19:40:50 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：

IT之家 6 月 10 日消息，谷歌新款智能手表 Pixel Watch 3 计划于 10 月与 Pixel 9 系列手机一起推出，在正式亮相之前，91Mobile 网站与 OnLeaks 合作首次公布这款新品的外观渲染图。

▲ 图源 91Mobile 网站，OnLeaks（下同）

从图上可以看到，这款手表延续了上代 Pixel Watch 2 设计风格，采用带有较大弧度的圆形表盘设计，侧面有一个旋转表冠。Pixel Watch 3 有望配备 1.2 英寸显示屏，将提供黑色配色以及配套表带，运行 Wear OS 系统。

根据 OnLeaks 的说法，Pixel Watch 3 将比 Pixel Watch 2 略厚，这可能是由于新款 Pixel Watch 内部的电池更大。此前，Dekra 和 Safety Korea 网站上出现了据称是 Pixel Watch 3 的电池，容量为 307mAh，比 Pixel Watch 2 上的 304mAh 电池略大。

在尺寸方面，Pixel Watch 3 的尺寸为 40.79 x 40.73 x 14 毫米，而 Pixel Watch 2 的尺寸为 1.2 英寸和 41 x 41 x 12.3 毫米。

目前，关于谷歌 Pixel Watch 3 手表的信息还略少，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：谷歌Pixel Watch 3智能手表

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用