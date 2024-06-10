谷歌 Pixel Watch 3 渲染图首曝：圆形表盘 + 旋转表冠，预计 10 月发布

IT之家 6 月 10 日消息，谷歌新款智能手表 Pixel Watch 3 计划于 10 月与 Pixel 9 系列手机一起推出，在正式亮相之前，91Mobile 网站与 OnLeaks 合作首次公布这款新品的外观渲染图。

▲ 图源 91Mobile 网站，OnLeaks（下同）

从图上可以看到，这款手表延续了上代 Pixel Watch 2 设计风格，采用带有较大弧度的圆形表盘设计，侧面有一个旋转表冠。Pixel Watch 3 有望配备 1.2 英寸显示屏，将提供黑色配色以及配套表带，运行 Wear OS 系统。

根据 OnLeaks 的说法，Pixel Watch 3 将比 Pixel Watch 2 略厚，这可能是由于新款 Pixel Watch 内部的电池更大。此前，Dekra 和 Safety Korea 网站上出现了据称是 Pixel Watch 3 的电池，容量为 307mAh，比 Pixel Watch 2 上的 304mAh 电池略大。

在尺寸方面，Pixel Watch 3 的尺寸为 40.79 x 40.73 x 14 毫米，而 Pixel Watch 2 的尺寸为 1.2 英寸和 41 x 41 x 12.3 毫米。

目前，关于谷歌 Pixel Watch 3 手表的信息还略少，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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