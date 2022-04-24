谷歌首款智能手表：Pixel Watch 真机图片泄露

IT之家 4 月 24 日消息，据 Android Central 报道，有网友在美国的一家餐馆发现了一块丢失了的智能手表，从图片来看这可能是谷歌的第一款智能手表 Pixel Watch。值得一提的是，早些时候在向美国专利商标局提交的新文件中，谷歌已申请将“Pixel Watch”一词注册为商标。

报道称，Pixel Watch 手表可能在下个月的谷歌 I / O 期间发布，丢失的这款手表可能是“内部 Pixel 团队的测试模型”，是在一家餐馆发现的。该消息人士要求 Android Central 不要公布他们的名字或餐厅名称，包括地点，以保护他们的工作。

这次泄密事件很容易让人联想到之前在酒吧丢失并发现的 iPhone 4 原型机，该手机被伪装成 iPhone 3GS 的样子。

如果图片是真的，这是我们第一次看到被称为“Rohan”的传闻中的谷歌智能手表。9to5Google 发现隐藏在谷歌更新中的代码，表明 Pixel Watch 将使用 Exynos 芯片组，而不是大多数符合 Wear OS 3 的手表中的骁龙芯片。

IT之家了解到，图片中的手表看起来与传闻中的渲染图片几乎相同，有简约的设计，几乎没有边框的屏幕。这张图片还证实了传闻中的手表会有的一种颜色：黑色。

此前有传言称，这款手表将有一个旋转表冠和可能的两个隐藏按键。

从上面的图片中能看出来，在表冠旁边至少有一个按键。

从上述图片来看，该手表的表带似乎是谷歌专有的表带，看起来与苹果手表运动表带非常相似，看起来还能直接连接到手表外壳上。

消息人士表示，手表底部“看起来是金属的，但感觉像是涂有玻璃”。

在上面显示的这张特殊图片中，可以看到其中一个表带槽里有看起来像棱角的东西。这有可能只是一个用于测试的工程样品，而不会出现在量产版本上。

虽然不能确定，但猜测该手表也可能支持 Qi 标准，允许无线充电。

消息人士表示，当他们试图启动手表时，在启动标志之后没有发生任何事情，可以从上面的图片中看到。这可能意味着手表上还没有安装操作系统，谷歌应该会使用与三星共同开发的新的 Wear OS 3 系统。

手表包装盒底部显示：“本设备没有按照联邦通信委员会和加拿大工业部的规定进行授权，也没有进行符合欧盟规定的测试。”还指出，这个模型“仅用于内部测试和开发”，“标记和包装不是最终的”。出于隐私原因，Android Central 模糊了这个盒子的部分内容。