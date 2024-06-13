微软发布 Xbox 2024 年 6 月更新：个性化动态背景、存储 Wi-Fi 数量提至 10 个

IT之家 6 月 12 日消息，微软面向 Xbox 游戏机发布系统更新，版本号为 10.0.25398.4478 (xb_flt_2405zn.240501-1900)，重点改善了 Wi-Fi 网络管理功能。Xbox 游戏主机此前只能存储 1 个 Wi-Fi 热点 SSID 连接信息，现在扩充到 10 个。

Xbox 更新

个性化背景

此次更新后，用户可以自定义动态背景，支持浏览游戏艺术；支持混合搭配；支持不更改个人资料颜色的情况下调整动态背景颜色。

“设置” → “常规”下找到新选项 → “个性化” → “我的背景” → “显示所选游戏艺术”。

无线网络

用户可以通过两种方式配置 Xbox，记住当前连接的 Wi-Fi 网络：

断开并重新连接网络。

在新网络的初始设置过程中输入密码时选择“记住网络”选项。

用户可以通过“管理无线网络” → “管理记住的无线网络”访问所有记住的网络的列表：

激活并连接到该网络。

忘记网络可将其从列表中删除。

IT之家注：此更新简化了在 Xbox 主机上连接到不同 Wi-Fi 网络的过程，因此为经常在位置之间切换的用户提供了更大的便利。

Xbox 控制器固件更新

支持 Xbox Adaptive Controller 连接更多 USB 配件。

修复 Xbox Elite 无线控制器系列 2 错误和改进。

Xbox 云游戏服务更新

支持 Xbox 云游戏用户在 Edge、Chrome 上使用鼠标和键盘游玩部分游戏。

支持 Xbox.com/ play、三星游戏中心和其他服务设备上管理用户的游戏数据和游戏云保存。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。