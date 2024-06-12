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首页 > 游戏之家>游戏快报

《怪物猎人：崛起》《孤岛惊魂 4》等游戏本月加入索尼 PS+ Extra

2024/6/12 23:59:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 12 日消息，索尼现公布了 PlayStation Plus 6 月会免游戏名单，包括《怪物猎人：崛起》《足球经理 2024》《十字军之王 III》等 。

IT之家提醒，以下游戏均将于 6 月 18 日上线 PS + 会免库：

PS Plus Extra

  • 怪物猎人崛起 (Monster Hunter Rise)：PS4、PS5

  • 足球经理 2024 (Football Manager 2024)：PS5

  • 十字军之王 III (Crusader Kings III)：PS5

  • 魔爪能量越野摩托赛 6 (Monster Energy Supercross 6)：PS4、PS5

  • After Us：PS5

  • 纪元 1800 (Anno 1800)：PS5

  • 警察模拟器：巡警 (Police Simulator: Patrol Officers)：PS4、PS5

  • 孤岛惊魂 4 (Far Cry 4)：PS4

  • 乐高霍比特人 (LEGO The Hobbit)：PS4

  • 乐高超人总动员 (LEGO The Incredibles)：PS4

PS Plus Premium | PS VR2 和经典游戏

  • 达斯特 (Daxter)：PS4、PS5

  • 皮划艇 VR (Kayak VR: Mirage)：PS VR2

  • 乐高星球大战 II：原创三部曲 (LEGO Star Wars II: The Original Trilogy)：PS4、PS5

  • 幽灵猎手 (Ghosthunter)：PS4、PS5

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关键词：索尼ps5PS Plus

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