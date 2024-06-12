《怪物猎人：崛起》《孤岛惊魂 4》等游戏本月加入索尼 PS+ Extra

IT之家 6 月 12 日消息，索尼现公布了 PlayStation Plus 6 月会免游戏名单，包括《怪物猎人：崛起》《足球经理 2024》《十字军之王 III》等 。
IT之家提醒，以下游戏均将于 6 月 18 日上线 PS + 会免库：
PS Plus Extra
怪物猎人崛起 (Monster Hunter Rise)：PS4、PS5
足球经理 2024 (Football Manager 2024)：PS5
十字军之王 III (Crusader Kings III)：PS5
魔爪能量越野摩托赛 6 (Monster Energy Supercross 6)：PS4、PS5
After Us：PS5
纪元 1800 (Anno 1800)：PS5
警察模拟器：巡警 (Police Simulator: Patrol Officers)：PS4、PS5
孤岛惊魂 4 (Far Cry 4)：PS4
乐高霍比特人 (LEGO The Hobbit)：PS4
乐高超人总动员 (LEGO The Incredibles)：PS4
PS Plus Premium | PS VR2 和经典游戏
达斯特 (Daxter)：PS4、PS5
皮划艇 VR (Kayak VR: Mirage)：PS VR2
乐高星球大战 II：原创三部曲 (LEGO Star Wars II: The Original Trilogy)：PS4、PS5
幽灵猎手 (Ghosthunter)：PS4、PS5
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