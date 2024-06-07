号称充分发挥 DualSense 手柄机能，索尼 PS5 第一方游戏《宇宙机器人》开启预购售 468 港币

IT之家 6 月 7 日消息，索尼在 5 月 31 日的“State of Play 2024 ”活动中公布了旗下《宇宙机器人（ASTRO BOT）》新作，本作并非此前的“机能演示 DEMO”类游戏，而是一款 IP 衍生的独立作品，游戏将于 9 月 6 日在 PS5 上发售，目前游戏已经在 PSN 商店开启预约，IT之家整理港服商店（点此访问）价格信息如下：

普通版：468 港币（IT之家备注：当前约 434 元人民币）

数字豪华版（包含玩家皮肤 / PSN 虚拟形象 / 数字原声带设定集）：568 港币（当前约 527 元人民币）

索尼同时表示，预购游戏还将获得“ASTRO 的动感小子痴情作词人套装”、“华丽涂鸦 Dual Speeder 涂装”、“2 个 ASTROPSN 虚拟形象”三项特典。

据介绍，本作号称完全利用了 PS5 DualSense 手柄的触觉反馈和自适应扳机功能。玩家可以在本作中探索 6 个星系和 80 多个关卡，其中每个星球都有着独特的样貌，从茂密的森林到沙滩、火山等，提供超过 70 种新敌人，包括每个星系最后的 BOSS。

游戏官方介绍：

和 ASTRO 开启超大型太空冒险 PS5 母舰遭到 ASTRO 银河系宿敌的攻击，舰体四分五裂，船员流落太空，唯有 ASTRO 方能力挽狂澜！ASTRO 将执行生涯中最大的任务，他需要你的帮助来营救受困船员并重建母舰。 充分运用 ASTRO 的全新强化道具，这些精心制作的道具将为你带来更加身临其境的体验：从刚劲有力的拳头、火箭到巨型海绵，应有尽有！ 在 PS5 游戏机特供的全新 ASTRO 冒险游戏中，扣好安全带，体验史诗级 PlayStation® 战友情谊，携手你最爱的 PlayStation 经典角色，向宇宙展示小人物的惊天力量！ 踏上银河系的探险征程，探索至少 50 个星球，寻找 ASTRO 失散的船员。

运用全新强化道具，在旅途中横冲直撞、摇摆挥杆，使出火箭飞拳。

利用 DualSense® 无线控制器，领略栩栩如生的鲜活世界。

与 PlayStation 经典英雄联手拯救银河系！

游戏预告图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。