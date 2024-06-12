马斯克炮轰苹果不够聪明，OpenAI 怒怼回击并强调 ChatGPT 隐私及安全性

IT之家 6 月 12 日消息，众所周知，马斯克和 OpenAI 的关系不怎么样，双方曾多次在网上互怼并对簿公堂。

而随着苹果在 WWDC24 开发者大会上宣布和 OpenAI 公司合作并为 Siri 引入 ChatGPT 技术。这一操作惹怒了马斯克，他在 X 平台连发多条帖子，指责苹果“出卖用户数据”。

马斯克表示：“苹果不够聪明，明明开发不出自己的 AI 却寄希望于 OpenAI 能够维护其安全和隐私，这明显过于离谱！当苹果将你的数据交给 OpenAI 后根本就没可能了解后续情况。他们这是在出卖你。”

马斯克还强调，如果苹果一意孤行，那么他将禁止旗下公司使用苹果设备。随后，马斯克还 P 了一张恶搞图，讽刺“OpenAI 通过苹果 iPhone 间接吸走了用户数据”。

OpenAI 首席技术官米拉・穆拉蒂（Mira Murati）在旧金山举行的《财富》MPW 晚宴上对马斯克的攻击进行了回应，她表示：

那只是他的看法。显然我并不这么认为。我们非常重视用户隐私和产品安全性... That’s his opinion. Obviously I don’t think so,We care deeply about the privacy of our users and the safety of our products […]

苹果公司表示不会将用户数据与 OpenAI 共享，OpenAI 也将不会使用苹果用户数据来训练其模型... Apple has said that it won’t share user its data with OpenAI, and that OpenAI will not train its models with Apple user data […]

Murati 强调，OpenAI 非常注重用户隐私和安全。“我们正努力尽可能地向公众透明”，她还强调，“最大的风险在于利益相关者对这项技术存在误解”。

IT之家还注意到，OpenAI CEO 阿尔特曼则也在 X 上对与苹果合作一事表达了看法，称自己“非常高兴能与苹果合作”，“今年晚些时候将 ChatGPT 集成到他们的设备中！我想你一定会喜欢它”。

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