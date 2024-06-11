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苹果 iOS 18 / macOS 15 升级 Safari 浏览器：可 AI 生成网页摘要、帮你规划出游等

2024/6/11 9:38:28 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司今天更新 Safari 浏览器，推出了名为“Highlights for iOS 18”的全新功能，会利用机器学习生成摘要，并提炼出当前网页的其他有用信息。

苹果公司表示用户在浏览网页的时候，全新的 Highlights 可以帮助其提供有用的页面信息，包括文章摘要、导航和快速链接等内容。

Safari Highlights 功能内部开发时叫做“Intelligent Search”，IT之家今年 5 月报道了该功能，该工具将利用苹果的设备端人工智能技术（特别是 Ajax 语言学习模型）来识别网页中的主题和关键词，并以此为基础进行内容总结。

苹果表示 Safari 浏览器用户使用 Highlights，可以快速了解和获取有关人物、音乐、电影、电视节目和地点的相关信息。

例如用户在规划出游计划的时候，可以获得目的地相关的详细信息，包括用户可能感兴趣的酒店电话号码和地址等等。

据苹果公司称，用户将可以选择播放 Highlights 中某位艺术家的音乐，或接收有关电视节目或电影的详细信息。

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关键词：iOSmacOSSafariWWDC2024

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