苹果 WWDC24 官宣 Mac 移植游戏，含《生化危机》、《幻兽帕鲁》、《鸣潮》等

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，苹果正式发布了 macOS 15 Sequoia 操作系统。除此之外，苹果还介绍了 Mac 电脑新增移植游戏。

该部分游戏名单如下：

《死亡岛 2》

《狙击精英 4》

《鸣潮》

《刺客信条：影》

《控制：终极版》

《幻兽帕鲁》

《生化危机 7：Biohazard》

《Riven》

《波斯王子》

《Valheim：英灵神殿》

《魔兽世界》

《冰汽时代 2》

《生化危机 2》

《机械战警：暴戾都市》

其中，部分游戏的发行时间及相关信息已经确定，IT之家汇总如下：

macOS 15 Sequoia 将继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：

2018 年及以后上市的 MacBook Pro

2020 年及以后上市的 MacBook Air

2019 年及以后上市的 iMac

2018 年及以后上市的 Mac mini

2022 年上市的 Mac Studio

2019 年及以后上市的 Mac Pro

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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