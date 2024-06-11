苹果 WWDC24 官宣 Mac 移植游戏，含《生化危机》、《幻兽帕鲁》、《鸣潮》等

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，苹果正式发布了 macOS 15 Sequoia 操作系统。除此之外，苹果还介绍了 Mac 电脑新增移植游戏。
该部分游戏名单如下：
《死亡岛 2》
《狙击精英 4》
《鸣潮》
《刺客信条：影》
《控制：终极版》
《幻兽帕鲁》
《生化危机 7：Biohazard》
《Riven》
《波斯王子》
《Valheim：英灵神殿》
《魔兽世界》
《冰汽时代 2》
《生化危机 2》
《机械战警：暴戾都市》
其中，部分游戏的发行时间及相关信息已经确定，IT之家汇总如下：
《Valheim：英灵神殿》 6 月 10 日登陆苹果 Mac 平台。
《生化危机 7：Biohazard》将于今年 7 月 2 日在 App Store 上架，会在苹果 iPhone、iPad 和 Mac 设备上发行。
《刺客信条：影》将于 11 月 15 日在苹果 Mac App Store 推出，定价 69.99 美元。
《狙击精英 4》将在年底前上线 iPhone 15 Pro / Max，以及 M 系列芯片 iPad / Mac 设备。
macOS 15 Sequoia 将继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：
2018 年及以后上市的 MacBook Pro
2020 年及以后上市的 MacBook Air
2019 年及以后上市的 iMac
2018 年及以后上市的 Mac mini
2022 年上市的 Mac Studio
2019 年及以后上市的 Mac Pro
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