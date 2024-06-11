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苹果 WWDC24 官宣 Mac 移植游戏，含《生化危机》、《幻兽帕鲁》、《鸣潮》等

2024/6/11 14:53:26 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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感谢IT之家网友 软媒新友2218121 的线索投递！

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，苹果正式发布了 macOS 15 Sequoia 操作系统。除此之外，苹果还介绍了 Mac 电脑新增移植游戏

该部分游戏名单如下：

  • 《死亡岛 2》

  • 《狙击精英 4》

  • 《鸣潮》

  • 《刺客信条：影》

  • 《控制：终极版》

  • 《幻兽帕鲁》

  • 《生化危机 7：Biohazard》

  • 《Riven》

  • 《波斯王子》

  • 《Valheim：英灵神殿》

  • 《魔兽世界》

  • 《冰汽时代 2》

  • 《生化危机 2》

  • 《机械战警：暴戾都市》

其中，部分游戏的发行时间及相关信息已经确定，IT之家汇总如下：

macOS 15 Sequoia 将继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：

  • 2018 年及以后上市的 MacBook Pro

  • 2020 年及以后上市的 MacBook Air

  • 2019 年及以后上市的 iMac

  • 2018 年及以后上市的 Mac mini

  • 2022 年上市的 Mac Studio

  • 2019 年及以后上市的 Mac Pro

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：苹果macOSWWDC 2024

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