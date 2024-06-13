阿维塔 07 汽车智能遥控钥匙公布：无线充电、品牌 LOGO 造型

IT之家 6 月 13 日消息，阿维塔科技总裁陈卓今日发文，公布了阿维塔 07 汽车智能遥控钥匙的外观，并简单介绍了其特色功能。

阿维塔 07 智能遥控钥匙造型与阿维塔品牌 LOGO 相似，呈锥形立体观感，正面仅有开关按钮和 AVATR 字标。据介绍，该遥控钥匙支持无线充电，可通过闪烁的 AVATR 字标变色灯表达能量状态。

IT之家此前报道，阿维塔已公布阿维塔 07 官图，该车定位中型 SUV，提供纯电 / 增程两种动力，预计今年下半年上市交付。

阿维塔 07 汽车尺寸为 4825mm×1980mm×1620/1610mm，轴距为 2940mm。此前，该车已在工信部申报了多个型号，IT之家汇总该车已知信息如下：

SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。

SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。

SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。

SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。

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