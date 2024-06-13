夜闯城中村 0 接管，比亚迪腾势 N7 无图城市领航实测首发

IT之家 6 月 13 日消息，比亚迪汽车今日“秀肌肉”，全新腾势 N7 汽车“夜闯城中村”，无图城市领航实测首发，全程 0 接管，成功穿越夜间复杂城中村。

从视频可以看到，比亚迪无图城市领航智驾包括违停与掉头车辆博弈通行、违停非机动车绕行通过、右转盲区遇车避让通行、人车混流识别后通过、“鬼探头”行人识别并刹停、逆光会车礼让通行、无车道线窄路自主择径行驶、窄道遇非机动车礼让通行等。

腾势销售事业部总经理赵长江表示，最近大家对无图城市领航的呼声很高，这段时间工程师一直在努力往前赶进度，研发测试都很顺利。

比亚迪全新腾势 N7 于今年 4 月上市，全系标配高快 / 城市领航，高快领航将在今年 Q4 覆盖全国；城市领航预计也会在年底覆盖全国，新老车主均可 OTA 升级。

今年 5 月底，腾势 N7 汽车 OTA 支持了城市领航功能，适用于 23 款腾势 N7、全新腾势 N7 选装高阶智驾全享包车型。

赵长江在今年 3 月接受IT之家专访时透露，预计今年下半年将会陆续推出轻地图模式，也就是其他厂商说的无地图模式。

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