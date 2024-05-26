比亚迪腾势两年时间达成 20 万辆订单，N7 城市领航最快年底覆盖全国

IT之家 5 月 26 日消息，5 月 25 日，腾势汽车第 20 万辆订单在广州番禺万博腾势 MINI 中心正式交付。从首张订单到 20 万辆订单交付，仅用时两年时间。

据悉，本次交付的新车是一款腾势 N7，由腾势汽车首席共创官赵长江亲自交付。赵长江在交付仪式上表示，腾势 D9 下月将在中国香港地区上市，腾势 N7 也将在 7-8 月陆续登陆亚洲等其他地区，未来腾势汽车还将向全球市场推出 10 款车型。

此外，腾势官方还透露，N7 车型高快领航功能在 40 + 城市交付即可用，同时城市领航功能已完成公测，近期即将 OTA 升级，最快年底覆盖全国。

截至目前，腾势全国直营门店突破 400 家，覆盖 149 座城市。海外方面，腾势汽车除了相继亮相泰国、德国、日本、印尼、日内瓦等国际车展，未来还将走进更多国家和地区。

据IT之家此前报道，腾势汽车在 4 月份取得 11122 辆的销量，今年累计销量为 35067 辆。

D9：当月 10031 辆，今年累计 32787 辆

N7：当月 1058 辆，今年累计 1845 辆

N8：当月 33 辆，今年累计 435 辆

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