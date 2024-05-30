比亚迪腾势 N7 车型 OTA 开通城市领航：深圳率先体验，后续将开放其他城市

IT之家 5 月 30 日消息，比亚迪旗下腾势 N7 今日公布最新 OTA 更新内容，新增城市领航（城市导航辅助驾驶）功能，适用于 23 款腾势 N7、全新腾势 N7 选装高阶智驾全享包车型。本次开放城市为深圳，后续将开放其他城市。

IT之家附主要 OTA 内容：

新增城市领航（城市导航辅助驾驶）

新增全场景 SR 渲染

新增云辇预瞄系统-路面预览功能

优化自动紧急制动（AEB）功能

新增超低温启动

新增智能末端快充功能

新增冥想模式

新增多车畅联

新增快捷指令

新增出行攻略、酒店查询、景点介绍查询、聚合资讯播报

新增腾势宝盒功能

23 款腾势 N7 优化体验

优化 UI 界面

优化小憩模式

优化无线充电功能

优化智能驾驶图标

优化 DiPilot 设置项

优化智能充电功能体验

优化换挡面板按键震感

优化减速带场景通过效率

优化微动开关解闭锁功能

优化雪地模式和运动模式，提升操控体验优化舒享、观影模式切换时座椅的功能逻辑动作

智能语音优化快语速唤醒、上下文理解、跨屏语音控制、腾势声活、可见即可说功能

全新腾势 N7 优化体验

优化 UI 界面

优化小憩模式

优化组合仪表功能

优化无线充电功能

优化智能充电功能体验

优化换挡面板按键震感

优化浪漫模式功能体验

优化智能上下电功能体验

优化后排座椅一键放倒功能体验

优化雪地模式和运动模式，提升操控体验

优化方向盘离手检测功能和按键信号逻辑

优化后排座椅通风功能体验，车机和实体开关状态随扶手屏开关状态变化

腾势官方表示，本次升级全国分批依次推送，如有紧急升级需求，可与就近腾势中心联系协助处理；

此外，23 款腾势 N7 本次升级时长预估为 135 分钟左右，全新腾势 N7 预估为 110 分钟左右，由于车辆配置等原因可能存在差异，具体升级时长以车机提示为准。

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