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比亚迪腾势 N7 车型 OTA 开通城市领航：深圳率先体验，后续将开放其他城市

2024/5/30 11:42:58 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 30 日消息，比亚迪旗下腾势 N7 今日公布最新 OTA 更新内容，新增城市领航（城市导航辅助驾驶）功能，适用于 23 款腾势 N7、全新腾势 N7 选装高阶智驾全享包车型。本次开放城市为深圳，后续将开放其他城市。

IT之家附主要 OTA 内容：

  • 新增城市领航（城市导航辅助驾驶）

  • 新增全场景 SR 渲染

  • 新增云辇预瞄系统-路面预览功能

  • 优化自动紧急制动（AEB）功能

  • 新增超低温启动

  • 新增智能末端快充功能

  • 新增冥想模式

  • 新增多车畅联

  • 新增快捷指令

  • 新增出行攻略、酒店查询、景点介绍查询、聚合资讯播报

  • 新增腾势宝盒功能

23 款腾势 N7 优化体验

  • 优化 UI 界面

  • 优化小憩模式

  • 优化无线充电功能

  • 优化智能驾驶图标

  • 优化 DiPilot 设置项

  • 优化智能充电功能体验

  • 优化换挡面板按键震感

  • 优化减速带场景通过效率

  • 优化微动开关解闭锁功能

  • 优化雪地模式和运动模式，提升操控体验优化舒享、观影模式切换时座椅的功能逻辑动作

  • 智能语音优化快语速唤醒、上下文理解、跨屏语音控制、腾势声活、可见即可说功能

全新腾势 N7 优化体验

  • 优化 UI 界面

  • 优化小憩模式

  • 优化组合仪表功能

  • 优化无线充电功能

  • 优化智能充电功能体验

  • 优化换挡面板按键震感

  • 优化浪漫模式功能体验

  • 优化智能上下电功能体验

  • 优化后排座椅一键放倒功能体验

  • 优化雪地模式和运动模式，提升操控体验

  • 优化方向盘离手检测功能和按键信号逻辑

  • 优化后排座椅通风功能体验，车机和实体开关状态随扶手屏开关状态变化

腾势官方表示，本次升级全国分批依次推送，如有紧急升级需求，可与就近腾势中心联系协助处理；

此外，23 款腾势 N7 本次升级时长预估为 135 分钟左右，全新腾势 N7 预估为 110 分钟左右，由于车辆配置等原因可能存在差异，具体升级时长以车机提示为准。

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关键词：腾势 N7比亚迪

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