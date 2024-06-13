LED 芯片达 2500 万个，LG 新一代 136 英寸 MicroLED 显示器首次向公众亮相

IT之家 6 月 13 日消息，LG 电子近日宣布，其下一代 MicroLED 显示器于本月 12~14 日在 InfoComm 2024 专业视听贸易展上首次向公众亮相。

LG 表示，其新一代 136 英寸 MicroLED 显示屏由 2500 万个长约 27 微米、宽约 16 微米的微型 LED 芯片组成，可提供优秀的对比度、大胆的色彩和出色的显示细节。

该新型显示器还内置来自 LG 的 AI 处理器，可实时分析各个 LED 芯片的亮度和色调，通过自动校准让显示器的画质达到最佳水平。

LG 确认，新一代 MicroLED 显示屏计划于今年底推出。

LG 此次还同步展示了基于 136 英寸 MicroLED 屏幕的新一代 LG MAGNIT 整合显示方案。



该方案已通过 TÜV 低蓝光和低灰度显示性能测试，配备内置控制器和扬声器，LG 宣称其“非常适合在办公室和会议室使用”。

IT之家注意到，新一代 LG MAGNIT 刷新率从上代的 120Hz 提升至 144Hz。

在本次展会上，LG 还展示了 171 英寸 LED 标牌和 105 英寸数字标牌显示器，这些 21:9 的超大屏显示器适用于视频电话会议，可同时展示更多的视频源或数据信息。

▲ LG 展区

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