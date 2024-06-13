消息称小红书两年工龄就是“活化石”，高薪难掩高强度工作与组织动荡

IT之家 6 月 13 日消息，网易科技《锐度》报道，小红书前员工透露，“我周围的人平均司龄大概只有半年，工作两年以上的人能被称为‘活化石’，不少人进来 3、4 个月就会离职。”

在薪酬竞争力上，小红书在招聘行业中被称作“小字节”。一般 R7 级别就能获得公司期权，按小红书在 2021 年的融资中拿到 200 亿美元（当前约 1451.71 亿元人民币）的估值进行计算，综合到手现金和“纸上财富”，年薪能够轻松过百万，是市场平均薪资的 1～2 倍，但小红书的离职率仍然居高不下。

离职员工表示，小红书的工作时间非常长，早上 10 点上班，晚上 10 点下班，大小周轮换，工作强度不亚于字节。“氛围就卷，加班文化严重，经常被要求加班加点地完成紧急任务或需求变更。”

多位前员工向该栏目透露，小红书从上至下贯彻执行着一种“复盘文化”，目的就是沉淀方法论，在一次次任务倒推 timeline 后，得到可复用的商业思维，“这时候你的经验基本消耗完了，人也没那么大价值了，会有更年轻又便宜的人随时替代你。”

2023 年初，小红书日活用户破亿。小红书定下了 2023 年日活达到 1.4 亿的目标，经过一年的努力，这一目标仍未能实现。

据IT之家此前报道，小红书 2023 年首次实现盈利，2023 年净利润达 5 亿美元（当前约 36.29 亿元人民币），营收为 37 亿美元（当前约 268.57 亿元人民币）。相比之下，该公司 2022 年亏损 2 亿美元（IT之家备注：当前约 14.52 亿元人民币）。

高层对小红书的增长速度和商业化变现并不满意，频繁进行组织架构调整和高管轮换。一名小红书早期员工表示，“小红书一方面很相信大厂的经验，但没过多久就会觉得这些经验都没用，因为治不好它的增长焦虑。”

另一位员工称，入职小红书不到一年，直属领导和虚线汇报的大老板都发生过变换。“手上的项目说不做就不做，上面的领导说调岗就调岗，有时候部门领导一走，业务可能直接就没了。”他们不得不转岗到其他部门，去做和能力并不匹配的事情，或者直接离开。

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