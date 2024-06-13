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谷歌 Pixel 手机获 6 月功能更新：Pixel 8、8a 可本地访问 Gemini Nano 模型

2024/6/13 14:28:52 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 13 日消息，谷歌近日向其 Pixel 手机系列推送 6 月的季度功能更新，正式为 Pixel 8 和 Pixel 8a 两款型号添加了本地访问 Gemini Nano 模型的支持。

更新海报

此前，仅有搭载 12GB 内存的 Pixel 8 Pro 可本地访问 Gemini Nano 模型，Pixel 8 和 Pixel 8a 这两款 8GB 内存型号被暂时排除在外。

目前 Pixel 8 和 Pixel 8a 对本地 Gemini Nano 模型访问仍非默认开启，用户需到开发者选项页面手动启用这项新功能

全体 Pixel 8 系列手机还一起收到了一些其他功能更新，包括：

  • Recorder 录音应用中由 Gemini 驱动的总结功能现提供更详细的可下载摘要，能区分多个对话参与者；

  • USB Type-C 接口支持 DP Alt 输出，这使得 Pixel 8 系列手机现可外接更大屏幕；

  • 查找设备功能现可定位已关闭或至多 23 小时没有电源的手机。

而对于 Pixel Fold 和 Pixel 6 及更新的手机而言，它们获得了两项功能更新：

  • 自动识别 HDR + 照片拍摄中人脸效果最佳的时刻；

  • 通话记录界面支持快速查找陌生电话号码。

此外，Pixel Fold、Pixel 6 Pro、Pixel 7 Pro 和 Pixel 8 Pro 这四款旗舰机型更新后可指定后摄拍照时使用哪个镜头。

IT之家注意到，谷歌近日也为其 Pixel 设备推送了 6 月安全更新，除面向全体 Android 设备的补丁外，还额外修复了 50 个漏洞。

谷歌警告，其中一个与 Pixel 设备固件相关的权限提升漏洞 CVE-2024-32896 可能已被有针对性但有限地利用。

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关键词：谷歌PixelPixel

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