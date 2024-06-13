消息称一加 Ace3 Pro 手机配备金属中框 + 3D 一体化陶瓷，质感媲美“高端大师万元机”

IT之家 6 月 13 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文，一加 Ace3 Pro 手机采用金属中框 + 3D 一体化陶瓷设计。

博主表示该机拥有 104 道镭射飞线纹理，质感做工可比肩“某高端大师万元机”，可以锁定“万元以内最强质感性能机”。

IT之家此前报道，一加 Ace 3 Pro 手机采用“ 6.78 英寸 1.5K 曲屏 + 金属中框 + 新镀膜工艺玻璃机身质感三件套”，工程机拥有“热锻白色陶瓷机身”、“热锻亮银玻璃机身”、“素皮机身”三种材质。

▲ IT之家图赏：一加 Ace 3

此外，一加国行产品线全面回归，后续除一加 Ace 3 Pro 手机外，还将发布搭载骁龙 8 Gen3 处理器的平板和圆形 OLED 全智能手表，全家桶暂定 7 月登场。一加 Ace3 Pro 手机已知参数信息如下：

性能：骁龙 8 Gen 3 处理器

屏幕：1.5K 8T LTPO 曲屏

影像：50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP

电池：6100 mAh，支持 100W 充电

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