《DOTA2》TI13 中国区预选赛 Zero、G2×iG 战队出线，LGD 连续出席 11 届 TI 记录被终结

IT之家 6 月 13 日消息，在今天下午进行的《DOTA2》2024 年国际邀请赛（TI13）中国区预选赛中，G2xiG 战队 2-1 战胜 AR 战队，成为第二支出线战队，同时也是第三支确认参加今年国际邀请赛的中国战队。

TI13 中国赛区参赛战队：

Xtreme Gaming

Zero

G2×iG

值得一提的是，《DOTA2》老牌强队 LGD 在昨天的比赛中，被 Team Turtle 以 2-0 淘汰出局，这也是他们自 TI2 参赛以来第一次缺席主赛事，连续出席 11 届 TI 记录被终结，而 Team Turtle 队中 chalice、Somnus、planet 选手都是 LGD 旧部。

今年 TI13 正赛将包含十六支参赛队伍，其中 6 个名额归属直邀队伍，包括 Team Spirit、Xtreme Gaming、Team Falcons、Team Liquid、Gaimin GladiatorsBetBoom Team，另外 10 个名额将来自地区预选赛。

TI13 正赛阶段将在哥本哈根举行，首阶段小组赛为期 2 天，9 月 4 日开始，紧接着就是 9 月 6 日至 10 日在演播室中进行的淘汰赛。

演播室阶段结束后，将有 8 支队伍来到哥本哈根皇家体育馆，在 9 月 13 日至 15 日的主舞台阶段中争夺最高荣誉。

IT之家附 TI 国际邀请赛历届冠军如下：

TI1 冠军：Navi 战队。

TI2 冠军：IG 战队（中国）。

TI3 冠军：Alliance 战队。

TI4 冠军：Newbee 战队（中国）。

TI5 冠军：EG 战队。

TI6 冠军：Wings 战队（中国）。

TI7 冠军：Liquid 战队。

TI8 冠军：OG 战队。

TI9 冠军：OG 战队。

TI10 冠军：Team Spirit 战队。

TI11 冠军：Tundra Esports 战队。

TI12 冠军：Team Spirit 战队。

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