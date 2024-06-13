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《DOTA2》TI13 中国区预选赛 Zero、G2×iG 战队出线，LGD 连续出席 11 届 TI 记录被终结

2024/6/13 20:41:18 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 13 日消息，在今天下午进行的《DOTA2》2024 年国际邀请赛（TI13）中国区预选赛中，G2xiG 战队 2-1 战胜 AR 战队，成为第二支出线战队，同时也是第三支确认参加今年国际邀请赛的中国战队。

TI13 中国赛区参赛战队：

  • Xtreme Gaming

  • Zero

  • G2×iG

值得一提的是，《DOTA2》老牌强队 LGD 在昨天的比赛中，被 Team Turtle 以 2-0 淘汰出局，这也是他们自 TI2 参赛以来第一次缺席主赛事，连续出席 11 届 TI 记录被终结，而 Team Turtle 队中 chalice、Somnus、planet 选手都是 LGD 旧部。

今年 TI13 正赛将包含十六支参赛队伍，其中 6 个名额归属直邀队伍，包括 Team Spirit、Xtreme Gaming、Team Falcons、Team Liquid、Gaimin GladiatorsBetBoom Team，另外 10 个名额将来自地区预选赛。

TI13 正赛阶段将在哥本哈根举行，首阶段小组赛为期 2 天，9 月 4 日开始，紧接着就是 9 月 6 日至 10 日在演播室中进行的淘汰赛。

演播室阶段结束后，将有 8 支队伍来到哥本哈根皇家体育馆，在 9 月 13 日至 15 日的主舞台阶段中争夺最高荣誉。

IT之家附 TI 国际邀请赛历届冠军如下：

  • TI1 冠军：Navi 战队。

  • TI2 冠军：IG 战队（中国）。

  • TI3 冠军：Alliance 战队。

  • TI4 冠军：Newbee 战队（中国）。

  • TI5 冠军：EG 战队。

  • TI6 冠军：Wings 战队（中国）。

  • TI7 冠军：Liquid 战队。

  • TI8 冠军：OG 战队。

  • TI9 冠军：OG 战队。

  • TI10 冠军：Team Spirit 战队。

  • TI11 冠军：Tundra Esports 战队。

  • TI12 冠军：Team Spirit 战队。

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关键词：dota2

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