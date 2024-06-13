苹果、谷歌等公司因涉嫌违规收集用户数据而被韩国罚款 2.1 亿、300 万韩元

IT之家 6 月 13 日消息，因涉嫌未经用户同意收集位置数据、违反披露位置数据政策条款等行为，苹果被韩国监管机构处以 2.1 亿韩元（当前约 111.1 万元人民币）的罚款。

不止苹果，韩国通信委员会（KCC）对 188 家公司都进行了罚款，其中谷歌韩国分公司因涉嫌违反披露位置数据政策的条款被处以 300 万韩元（IT之家备注：当前约 15873 元人民币）的罚款。

韩国通信委员会主席金洪一表示：“位置信息是提高用户便利性和创新产业发展的重要资源，但我们在使用这些信息时也需要考虑个人隐私和社会安全的保护。”

根据苹果的说法，得到你的许可后，定位服务将允许 App 和网站（包括“地图”、“相机”、“天气”以及其他 App）使用来自蜂窝网络、无线局域网、全球定位系统 (GPS) 网络和蓝牙的信息，来判断你的所在位置。

“地图”等可在屏幕上显示你位置的 App 将使用蓝色标记显示你当前的位置。在“地图”中，如果系统无法精确判断你所在的位置，标记周围将显示一个蓝色圆圈。圆圈的大小表示对你所在位置进行判断时所达到的精确度：圆圈越小，精确度越高。当定位服务对于某个 App 处于活跃状态时，状态栏或控制中心中会显示一个黑色或白色的箭头图标。 地图、路线和基于位置的 App 均依赖于数据服务。这些数据服务可能会随时变更，而且并非在所有地理区域都可用，因此这些服务所提供的地图、路线或基于位置的信息可能不可用、不准确或不完整。请将设备上提供的信息与周边环境相比较并参照道路标志，以解决任何偏差问题。

某些 App 会请求仅在 App 使用期间使用你的位置。当你正在前台使用某个 App，或这个 App 在后台使用你的位置时，系统就会认为这个 App 处于“使用期间”。当 App 在后台使用你的位置时，状态栏中会显示一个蓝色胶囊图标。 如果你为某个 App 授予了“使用期间”权限，这个 App 可能会请求你授予许可，以便在后台运行时使用你所在的位置。 当你允许某个 App 在后台使用你的位置后，设备将不时地发出提醒，指出有一个 App 正在使用你的位置，并将在地图上显示这些位置。系统还会询问你是不是希望继续允许这个 App 在后台使用你的位置。 在 iOS 13 或更高版本、iPadOS 13 或更高版本以及 watchOS 6 或更高版本中，你可以轻点“允许一次”，以仅允许 App 在一个会话中（即“一次”）访问定位服务数据。如果你关闭再重新打开这个 App 并且它再次尝试访问你的位置，则它将再次请求你的许可。App 在请求你的许可并且你授予权限之前，它们不会使用你的位置。 你可以随时改变主意，从“设置”>“隐私与安全性”>“定位服务”中更新你的偏好设置。

打开或关闭定位服务 你可以在“设置”>“隐私与安全性”>“定位服务”中打开或关闭定位服务。你可以在设置助理过程中打开定位服务，也可以在设置助理过程结束后通过“定位服务”设置来打开。你可以单独控制哪些 App 和系统服务有权访问定位服务数据。当“定位服务”关闭时，App 无法在前台或后台通过定位服务使用你的位置信息。这将会限制多种 Apple 和第三方 App 的性能。 如果你希望将你的所有位置设置还原为出厂默认设置，请前往“设置”>“通用”>“传输或还原 [设备]”，轻点“还原”，然后轻点“还原位置与隐私”。还原你的位置和隐私设置后，App 将停止使用你的定位服务信息，直到你向它们授予权限。

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