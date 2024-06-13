苹果 iPadOS 18 备忘录“智能手写体”初探：可空格 / 换行、能模仿你风格

IT之家 6 月 13 日消息，苹果公司在 iPadOS 18 系统中，为“备忘录”（Notes）应用引入了全新的 Smart Script（智能手写体）功能，能够模拟你的风格来手写撰写文本。

“备忘录”应用目前已经支持手写输入，主要是将手写内容作为图片进行处理，用户想要编辑，仅限于擦除线条、在图像上添加新的标记，而最新上线的 Smart Script 进一步改善用户的手写体验。

iPadOS 18 系统中的 Smart Script 让处理方式，更接近于文字处理方式，可以实现的编辑等等。IT之家附上相关内容如下：

基础编辑

细化

Smart Script 首先可以调整手写体的外观，例如“Refine”（细化）可用于校正用户字母的可读性，让其更易于阅读。

拉直

用户在快速书写的时候，线条可能会弯曲而不平行。苹果提供了一个“Straighten”（拉直）文本的选项，使线条从右到左更直。

在测试中，这两个选项都会稍微改变用户的书写风格，让手写内容变得更加清晰易读了。

AI 润色

用户完成手写输入之后，在标记菜单中有一个“Auto-refine Handwriting”选项，可以自动润色刚写下的手写文字。

选择文本的过程也很简单。用手指按下并轻扫某个部分，就能突出显示该部分，并弹出额外的选项。

换行 / 空格

用 Apple Pencil 长按文本中的某一点，会弹出一个黄色光标栏，增加更多选项。例如，当光标栏出现时，你可以将光标栏后的文字向右移动，或向下移动一行。

模仿用户手写风格

iPadOS 18 最值得关注的手写功能就是，可以模拟用户的手写风格。

第一行是手写的，其余内容是粘贴文本后，模仿用户风格手写的

用户可以从其它文档、网络浏览器中复制数字纯文本内容，“备忘录”中的 Smart Script 应用会模仿你的笔记，用手写的方式来插入粘贴的文本内容。

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