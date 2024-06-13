苹果被美国司法部指控五大反垄断罪行，又有四州加入战局

IT之家 6 月 13 日消息，苹果公司前天举办了 WWDC24 开发者大会，发布了众多新系统以及“Apple Intelligence”AI 平台。然而，在公司股价一路攀升、发展势头强劲的同时，美国司法部却对苹果在市场上的主导地位日益担忧，现在，又有四个州加入了针对苹果的反垄断诉讼，使得总数达到 20 个（加上华盛顿特区）。

据 AppleInsider 报道，内华达州、华盛顿州、印第安纳州和马萨诸塞州这四个州加入了针对苹果的反垄断诉讼。除了附加的州之外，修改后的文件不包含任何其他信息。

美国司法部反垄断部门助理部长 Jonathan Kanter 在一份声明中表示：“我们欢迎印第安纳州、马萨诸塞州、内华达州和华盛顿州加入现有联盟，共同恢复苹果垄断的智能手机市场竞争秩序。我们期待与这些州一起继续推进这一重要案件的诉讼，为消费者、应用程序开发者、配件制造商和美国公众带来竞争所带来的益处。”

IT之家注意到，今年 3 月 21 日，美国司法部首次透露将以反垄断为由起诉苹果。司法部指控苹果在五方面违反了《谢尔曼反垄断法》第二条：限制第三方应用发展、限制云游戏服务、排斥跨平台消息应用、限制 Apple Watch 竞品的功能以及限制第三方服务使用 NFC 功能。

美国司法部长 Merrick Garland 对苹果公司在 App Store 收取 30% 的佣金以及排斥第三方配件（例如非 Apple Watch 的智能手表）等行为表示担忧。鉴于苹果在 iOS 18 中加入了对 RCS 的支持，但司法部认为苹果平台不欢迎第三方消息服务。

苹果公司则回应称，司法部需要拿出三项有效指控，包括相关市场的垄断地位、反竞争行为以及反竞争行为带来的影响。苹果还表示，司法部只罗列了限制性措施，却未能提供这些措施所造成的影响。苹果方面认为，公司“面临着来自成熟竞争对手的激烈竞争”，并不具备“建立或推断市场支配地位所需的市场份额” 。

预计苹果将在下个月底之前提交驳回诉讼的动议，但该案不太可能就此结束。IT之家将继续关注事态发展，并及时为大家带来最新消息。

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