小米 MIX Fold 4 手机通过 3C 入网认证：支持天通卫星通信，三证齐全只待发布

IT之家 6 月 13 日消息，现有一款型号为 24072PX77C 的小米新机通过了国家 3C 质量认证，结合之前的泄露信息以及 @数码闲聊站 确认，该机即为小米正准备发布的 MIX Fold 4 折叠屏手机。

如图所示，这款机型申报名称为卫星移动终端（支持 2G / 3G / 4G / 5G 功能），标配 67W 的 MDY-15-EQ 充电器。

除此之外，这款机型也已经通过工信部入网审查以及无线电核准认证，显示支持天通卫星通信，支持 5G-增强移动宽带（eMBB）技术。

这是小米第一次在折叠屏上支持卫星通信，也是小米旗下第三款支持卫星通信的旗舰机型。

根据IT之家之前的爆料，小米 MIX Fold 4 内部代号 N18，搭载高通骁龙 8 Gen3 处理器，采用 2390mAh 电池 + 2485mAh 双电芯设计，典型值 5000mAh 左右，同时还支持无线充电。

此外，该机还将配备 5000 万像素的 OV50E 主摄 + OV13B 超广角镜头，辅以 OV60A 人像镜头（2X） + S5K3K1 超薄潜望长焦镜头（5X），前置 1600 万像素 OV16F 自拍镜头，采用侧边指纹识别方案。

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