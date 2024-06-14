京东方宣布独供荣耀首款小折叠手机 Magic V Flip 内外屏

IT之家 6 月 14 日消息，今天上午，京东方 BOE 官方公众号发文宣布，京东方以 f-OLED 技术助力荣耀 Magic V Flip，独供柔性 OLED 折叠内屏及 4 英寸外屏。

京东方表示，荣耀 Magic V Flip 采用京东方全新柔性折叠低功耗技术解决方案，在耐用性、便携性和续航等方面得到全面增强。

内屏方面，该屏幕尺寸为 6.8 英寸，采用无偏光片技术，在屏幕封装层外形成一层超薄的高透光、低反射膜替代偏光片，大幅提升屏幕的透光率，获得高亮高色域的折叠显示效果、低功耗的显示性能。同时，该屏支持 1-120Hz 多频刷新率模式，双方联合开发了低功耗组合技术方案，具备轻薄、小折痕、耐用等特点。

外屏方面，其搭载京东方新一代 LTPO 技术，官方称实现了像素电路全新升级，支持更长时间静止的显示场景。此外，荣耀为显示驱动 IC 配备了 demura 和防烧屏算法，在手机行业实现了最低接近 0.1Hz 的超静止显示刷新率，以支持更低功耗的全屏全天候显示。

该机内外屏均采用京东方高频 PWM 调光模式，号称在暗光环境下也能大幅降低屏幕频闪对眼睛的潜在危害。其内屏峰值亮度 3000nit；外屏全局最大亮度 1600nit，峰值亮度达 2500nit。

据IT之家昨晚报道，荣耀 Magic V Flip“梦想小巨幕”已经正式发布，其搭载第一代高通骁龙 8 + 处理器（3.0GHz），提供 4 个版本，将于 6 月 21 日 10:08 正式开售。

12GB+256GB 版本 4999 元

12GB+512GB 版本 5499 元

12GB+1TB 版本 5999 元

16GB+1TB 版本 6999 元（高定款）

荣耀 Magic V Flip 时尚指环保护壳，299 元

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。