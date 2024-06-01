荣耀 Magic V Flip 小折叠手机通过 3C 认证，支持 66W 快充

IT之家 6 月 1 日消息，近期，有一款型号为“LRA-AN00”荣耀新机通过了国内 3C 认证。据博主 @完美编排数码 透露该机为 Magic V Flip 小折叠，还有一款高定版本。

认证信息显示，这款新机由“深圳荣耀智能机器有限公司”生产，充电器型号为 HN-110600C00 / HW-110600C02，支持最高 66W 快充。

值得一提的是，IT之家 5 月 13 日曾得到内部独家消息，目前荣耀供应链正在采购小折叠行业的最大外屏。这说明，荣耀的小折叠手机可能距离官宣不远了，而且这款手机的“行业最大外屏”应该会是比较重要的功能特性。

荣耀 CEO 赵明在接受采访时曾表示：“小折还可以有哪些与众不同的特点可以挖掘，如何有更特别的价值呈现，我认为很多时候是缺乏想象力，价值挖掘是不够的。”从侧面提到了荣耀小折叠的功能性、趣味性等看点。

荣耀于 5 月 24 日刚刚公布两款小折叠手机的外观设计专利。这两项外观设计专利分别介绍了折叠和展开状态下的外观设计，但设计基本上相同，大家可以提前参考一下。

根据此前爆料，荣耀 Magic V Flip 小折叠手机有望在本月迎来发布，对此IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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