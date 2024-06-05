荣耀 Magic V Flip 小折叠手机预热：多款应用可直接在外屏打开

IT之家 6 月 5 日消息，荣耀手机官微今天下午发布了一段预热视频，展示旗下首款小折叠手机荣耀 Magic V Flip 的部分新特性。

这段视频展示了该机在交互方面的一大明显特征：配合此前号称“行业最大”的外屏，该机可在未展开的状态下直接打开部分常用应用，包含地图、短视频、社交通讯、外卖等多种类别 App。

荣耀终端有限公司中国区 CMO 姜海荣今天凌晨曾发微博称“想不开...”，引起评论区部分网友遐想。而在今天下午，姜海荣则在原博下方“揭开谜底”——“想不开就不开”。

综合此前预热，新机将于 6 月 13 日 19:30 发布，现在新机的三款配色已经现身官网并开启预订，在京东平台开启预约（点此购买）。

IT之家附该机目前已知信息如下：

Magic V Flip 将提供鸢尾黑、香槟粉、山茶白配色，全系标配 5G 全网通、12GB 运行内存，提供 256GB、512GB、1TB 三个存储版本。从图中可以看到，这款新机的外屏尺寸非常大，折叠后几乎覆盖了一面机身。在此之前，这款新机已经通过国内 3C 认证，确认支持最高 66W 快充。此外，该机还有一款 Jimmy Choo 限量高定款。

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