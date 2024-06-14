苹果 Vision Pro 头显升级空间 Personas：能击掌、玩拍手游戏、“传真气”、一指禅等

IT之家 6 月 14 日消息，独立开发者 xChester 今天在 X 平台发布推文，表示 visionOS 2 系统中进一步增强了空间人物角色（Spatial Personas）功能，实现了视觉和声音反馈，从而让用户相互触摸手指、击掌和碰拳等等。

IT之家注：空间人物角色（Spatial Personas）功能是 Vision Pro 头显的亮点之一，可以让用户在透明背景上展示动作和肢体语言，从而允许用户四处走动、互动、协作并与其他 Vision Pro 用户进行眼神交流，以享受更逼真、更沉浸的体验。

在 visionOS 2 系统中，照片（Photos）应用可以通过 SharePlay 调用空间人物角色，让 Vision Pro 用户可以欣赏他们的全景照片、空间视频等，同时感觉每个人都在同一个物理空间中。

visionOS 2 还为开发者提供了对空间角色的更多控制，使他们能够微调角色在应用程序中的位置，例如在游戏中实现新的共享体验。

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