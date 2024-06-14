今年上线，苹果预告 TestFlight 重磅更新：应用可显示截图、细分测试设备和 iOS 版本

IT之家 6 月 14 日消息，苹果公司在 WWDC 2024 全球开发者大会上，在关于 App Store Connect 的会议内容中，预告今年晚些时候将上线重新设计的 TestFlight。

应用说明和截图

TestFlight 目前只显示开发人员关于测试内容的说明。苹果计划在新版中，测试版应用程序新增相关说明和截图，这将帮助测试人员更好地了解他们将要测试的应用程序。

Tester Criteria

TestFlight 还将推出更多新功能，例如用于筛选测试版应用程序受众的“测试者标准”（Tester Criteria）。

有了“测试者标准”，开发者可以将他们的测试版应用程序分发到特定设备和 iOS 版本，以测试特定行为。可以设置多个标准，它们既适用于私人邀请，也适用于公开的 TestFlight 链接。

发布日期

目前还没有关于新版 TestFlight 具体何时向公众开放的详细信息。值得注意的是，iOS 18 目前正处于测试阶段，并将于今年秋季发布，因此苹果有可能在同一时间发布新的 TestFlight。

IT之家附上苹果官方对 TestFlight 介绍如下：

TestFlight 让 Beta 测试更简单 通过 TestFlight，你可以在 App 发布到 App Store 之前，轻松邀请用户来测试你的 App 和轻 App，并收集他们宝贵的反馈。 只需使用对方的电子邮件地址或通过分享公开邀请链接，你即可邀请最多 10,000 名测试员。

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