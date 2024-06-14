苹果遭集体诉讼：被指控系统性降低 1.2 万名现任 / 前任女员工薪资

IT之家 6 月 14 日消息，2 名女性代表 1.2 万现任和前任女员工，向苹果公司提起集体诉讼，指控其故意压低其工资。

集体诉讼称在过去 4 年时间里，苹果公司支付给她们的工资，系统性地低于男性员工。

诉讼称苹果在 2017 年秋季之前，使用求职者之前提供的薪酬标准来确定他们的起薪，然后在第二年再次询问求职者对薪酬的期望值，这两种做法都导致职场女性的薪酬水平降低。

诉讼援引某些研究，认为被询问薪酬期望值的人，通常只会提供略高于其当前或上一份工作薪酬的数字，而不会提供契合现有公司岗位的薪资，对职场女性非常不友好。

IT之家援引诉讼内容，针对求职者的薪酬政策造成了女性员工薪酬较低的模式：苹果公司收集有关薪酬期望的信息并利用这些信息来设定起薪的政策或做法，造成了过去的薪酬差异长期存在，并让女性的薪酬低于从事基本类似工作的男性。

这起诉讼还进一步指出，苹果公司经常惩罚女性员工，因为工作表现的“评分类别”会影响奖金和加薪。

投诉中写道：“苹果公司的绩效评估系统对女性存在偏见，因为在团队合作和领导力等评分类别中，同样的行为男性会得到奖励，而女性则会受到惩罚”。

这起集体诉讼要求苹果公司支付损害赔偿金和“宣告性救济”，并要求苹果公司退还因被指控的差异而导致的低收入和福利待遇。原告还要求法院举行陪审团审判，审理他们的申诉。

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