华为余承东：暂时不考虑推出 20 万元以下汽车，鸿蒙智行 30 万元以下的基本都亏损

IT之家 6 月 14 日消息，在今日上午的 2024 中国汽车蓝皮书论坛上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发表演讲，多次谈到鸿蒙智行汽车的成本问题。

余承东透露，鸿蒙智行 30 万元以下的车型基本都亏损，不过好在高端产品占比在 80% 以上，鸿蒙智行在今年 1 月 1 日-6 月 9 日销量为 15.91 万辆，销售均价接近 40 万元（39 万多），大家更愿意选择高配版本，因此华为和合作车企还是能够盈利的。

余承东称：“这个销量其实是很少的啊，是自我安慰啊，人家一个月都几十万台，咱们五个月卖了 15 万台，根本不算什么。但是也不用妄自菲薄，咱们的均价差不多在 40 万。在中国，超过 30 万以上的乘用车市场，一年有三四百万的量，主要是 BBA 市场，这 15 万辆主要抢的是 BBA 的传统豪华车市场。”

在谈到低成本汽车时，余承东表示暂时不考虑推出 20 万元以下汽车，因为暂时没有做到 20 万元以下成本的能力。

IT之家注意到，余承东在发言时依然没提到“遥遥领先”，他表示华为体系会做得更好，产品质量等要做到“那四个字”。

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