华为余承东：鸿蒙智行首款轿跑 SUV 智界 R7 预计 9 月上市

IT之家 6 月 14 日消息，在今天上午举行的中国汽车蓝皮书论坛期间，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东上台发言。

余承东透露，鸿蒙智行首款轿跑 SUV—— 智界 R7，预计将于 9 月上市。这款车与智界 S7 一样，仍旧是华为、奇瑞联手打造。

根据余承东不久前的预热，新车名称中的“R”来自 Revolution，代表“突破与颠覆”。“智界 R7 采用全新轿跑 SUV 设计，有时尚动感的溜背造型，内部空间将突破大家的想象！再加上华为领先的智能黑科技，智界 R7 在产品实力上超越传统豪华汽车品牌！它为智慧出行时代的消费者提供了更好的轿跑 SUV 新选择，值得大家期待！”

据IT之家此前报道，汽车博主 @孙少军09 曾表示，新车将采用享界 S9、问界 M9“同款”设计语言，搭载华为最新的 ADS 3.0 智驾系统和“途灵”平台，新一代鸿蒙座舱“黑科技”都有可能上车。其定位将仅次于问界 M9，预测价格在 30 万~40 万区间。

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