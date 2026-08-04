批量开发 App 招近百名聊手专骗单身男性：四川警方打掉特大电诈团伙，层层分销流水超 7000 万元

IT之家 8 月 4 日消息，网恋邂逅同城佳人，甜言蜜语许诺线下见面，一次次诱导充值送礼、刷榜守护，不少单身男性深陷温柔圈套，直至钱财散尽才幡然醒悟。

央视新闻今日报道了一起网恋诈骗案件。事情起因源于 2026 年 2 月 25 日，四川攀枝花市公安局西区分局接到一名李姓中年男子报案，称其在某情感交友 App 上被诈骗 8 万余元。

警方以此为突破口，经过数月侦查，锁定了一个以孙某、岳某为核心首脑的特大“同城交友”电信网络诈骗团伙。

据警方调查，该诈骗团伙采用公会化管理模式，利用标准化诈骗话术包装“白富美”女性人设，以辨别能力较弱、有情感需求的中老年单身男性为目标实施精准诈骗。

李先生在该 App 上结识自称“栖月”的女子并建立恋爱关系后，对方以见面相处、线下约会为筹码，要求受害人充值送礼、开通专属服务，并口头承诺全额返还花费。李先生先后向该网友充值 4 万元，对方仍拒绝见面，随后平台内多个账号以同样套路轮番对其行骗。在李先生无力继续充值后，这些账号将其拉黑失联。

经核查，该交友软件由辽宁一家科技公司研发运营。为躲避打击，团伙频繁对多款同类诈骗 App 改名换装，并通过网络信息流投放广告引流。诈骗范围涉及全国 23 个省份，已登记受害群众 300 余人，平台整体资金流水突破 7,000 万元。

6 月 23 日，攀枝花市公安局西区分局专案组发起全网抓捕行动，60 余名警力分四组同步奔赴黑龙江肇东市、海伦市、辽宁葫芦岛市、山东临沂市实施合围，现场抓获犯罪嫌疑人 20 余名。

审讯查明，该团伙组织架构层级分明。2022 年 9 月，首要嫌疑人孙某在辽宁葫芦岛注册成立科技有限公司，批量研发付费同城交友 App，并将多款 App 的技术端口对接，实现数据与用户资源互通。

赵某、褚某承接业务后建立工作室，招募 70 余名专职“聊手”进驻平台诈骗，此后又发展于某成立工作室，另招募 20 余名“聊手”。赵某和褚某处于中间层，向上对接孙某结算资金，向下管理各聊天工作室，并按固定比例分成。仅 2025 年至今，该团伙涉案金额就高达 2,000 余万元。

该团伙全周期累计流水超 7,000 万元，涉及全国 23 个省份、300 余名受害人。目前，孙某等 15 名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留、取保候审等刑事强制措施。

警方提醒，网络上自称同城单身、主动搭讪，并以解锁私信、线下见面等理由索取充值送礼金的，一律是骗局；一旦被骗应保存聊天记录和充值凭证，及时报警。

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