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360金融发布电信诈骗报告：假冒通信电信部门占比16%

2019-11-7 16:04:52来源：TechWeb作者：老喵责编：孤城评论：

11月7日，近日，360金融反诈实验室发布了《2019假冒有关部门电信诈骗分析报告》（以下简称《报告》），对电信诈骗中仿冒公检法等有关部门的骗局进行调研。

据了解，《报告》通过360金融2019年前三季度搜集的反诈骗数据进行整理分析，受骗人样本覆盖28个省、自治区，年龄区间集中在20-50岁。被仿冒部门涵盖公检法、通信局、社保局、医保局、电信局等五大机构。

《报告》显示，骗子通常以团伙形式作案，通过分工冒充多个部门进行组合诈骗。包含公安部门、检察院和法院的公检法机构因为其权威性和高认知度，往往被骗子用作通用型骗术，与其它电信诈骗骗术混合使用，故冒充率占比高达73%。

据报告分析，假冒通信局诈骗今年呈现高发趋势，占比为11%，和通信局同时出现的还有“通讯管理局”这一高仿部门，实际并不存在。此外，社保局和医保局的冒充率占比不相上下，分别为6%和5%，骗术类型也十分相近。骗子通常以涉嫌骗保永久冻结医保卡为由恐吓受害者，要求其转账以证清白。

在骗术类型中，涉嫌“洗钱”、“骗保”、“诈骗”是骗子最常用的三大行骗话术。其中，涉嫌洗黑钱占比第一，通常骗子会谎称受害人银行卡有不明交易，要求清查流水随之进行诈骗；涉嫌诈骗占比第二，骗子通过冒充通信局或电信局，以受害人名下电话卡蓄意发送营销诈骗短信为名，再配合“警察”介入调查诱骗钱财。占比第三的涉嫌骗保则是谎称受害人骗取社保或医保费，以冻结账号为由诱导转账。

同时，针对受骗人群画像，《报告》指出，在冒充有关部门的电信诈骗率中，女性受害人的比例远高于男性，约为后者的2倍多。此外，在受骗地域分布中，北京（16%）、广东（12%）、江苏（10%）分别位列前三。

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关键词：电信诈骗诈骗

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