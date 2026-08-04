OpenAI 回应商业纠纷案：苹果对此案处理有误

IT之家 8 月 4 日消息，针对苹果公司就商业秘密案件昨日（8 月 3 日）向美国法院申请临时禁令，OpenAI 公司发布回应文章《苹果对此事的处理有误》（Apple is getting this wrong）。

针对苹果公司提起的诉讼以及临时禁令申请，OpenAI 公司回应表示，在沟通方面苹果相关描述和事实存在出入。

苹果公司曾于 2 月联系 OpenAI，并称没有收到回应。对此，OpenAI 指出苹果公司外部律师因混淆两名亚洲姓氏，将邮件发给了错误对象。更多细节信息，可以访问IT之家此前报道《苹果和 OpenAI 商业纠纷细节：2 封关键邮件、13 分钟间隔与 1 次姓名混淆》。

OpenAI 在博文指出，苹果公司并未提出诉讼中的具体指控，反而告知 OpenAI 双方正在“解决所有问题”。此后，OpenAI 连续 5 个月没有收到进一步联系，直到苹果提起诉讼。

OpenAI 还分享了 Chang Liu 和苹果员工的 iMessage 聊天记录。Chang Liu 于 2026 年 1 月 22 日离职，他的前同事请求他帮忙查找文件和信息，以协助他们完成苹果公司的工作（所有时间均为 UTC）。

聊天记录显示，Chang Liu 在 2026 年 1 月 22 日离开苹果后，Apple 员工仍尝试从其 iCloud 文件夹中复制资料；双方提到 1 个 64GB 存储设备，并称希望从“64”开始，目标容量约为“200 ish”。

1 月 23 日，相关人员继续传输文件，并讨论 AirDrop 和 Workday 离职流程。

1 月 27 日，Apple 员工继续询问产品计划、时间表和技术细节；

1 月 30 日，双方确认材料是否齐全。

1 月 31 日，Apple 员工退出 Chang Liu 的 iCloud 账户，并选择不保留副本。

2 月 14 日，Apple 员工又向 Chang Liu 询问已被遮盖的技术信息，并请求其指向熟悉相关内容的工程师。

OpenAI 认为，Apple 将上述情况归因于“residual access”（残留访问权限），却没有说明离职人员仍能访问 Apple 文件属于其系统权限管理问题。

OpenAI 还否认 Tang Tan 试图获取或使用 Apple 商业秘密，称 Tang Tan 曾在 Apple 任职超过 24 年，并长期被视为该公司的创新型领导者。

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