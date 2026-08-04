腾讯 WorkBuddy / CodeBuddy：Hy3 模型限时免费活动再次延长至 8 月 31 日

IT之家 8 月 4 日消息，腾讯旗下的 CodeBuddy 和 WorkBuddy 今日宣布，CodeBuddy 和 WorkBuddy 中 Hy3 模型调用限时免费活动延长至 2026 年 8 月 31 日。

据IT之家此前报道，今年 7 月，腾讯就将该限免活动延长过一次，当时延长至 8 月 5 日。

腾讯混元 Hy3 模型于 7 月 6 日发布并开源。Hy3 是一个快慢思考融合的模型，采用 MoE 架构，总参数 295B，激活参数 21B，最大支持 256K 上下文长度。

官方今日针对 Hy3 限免活动，还补充了两点说明：

Hy3 是一个大语言模型， 暂不具备多模态能力 ；当用户调用 Hy3 执行视频、图像等生成任务时，会切换到相应多模态模型完成，因此会按照正常规则产生积分消耗。

因免费体验参与热度太高，为保障每位 Buddy 都能顺畅使用，官方对每日免费额度做了合理分配；当日资源繁忙时会进入排队，会在页面提示重置时间恢复。

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