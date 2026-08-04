宏碁掠夺者战斧 10 Neo 游戏本新增酷睿 U7 255HX+RTX 5070 版本，16999 元

IT之家 8 月 4 日消息，宏碁掠夺者战斧 10 Neo 新上架了一款搭载英特尔酷睿 Ultra 7 255HX 处理器 + RTX 5070 显卡 + 16GB 内存 + 1TB 固态硬盘的新版本，京东显示为 16999 元。

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英特尔酷睿 Ultra 7 255HX 具备 20 核设计，至高睿频可达 5.2GHz ，二级缓存达到 36MB。

存储方面，这款笔记本标配 16GB DDR5 6400MT/s 内存，提供双内存插槽支持扩容；同时标配 1TB PCIe 4.0 SSD，配备 2 个 M.2 插槽。

屏幕方面，这款笔记本搭载 16 英寸屏幕，具备 2.5K 分辨率、240Hz 高刷新率、3ms 响应时间、100% DCI-P3 色域，支持 DC 调光，支持 G-SYNC 技术。

散热方面，这款笔记本采用第五代 3D 刀锋速冷金属风扇散热系统，其中一个风扇为第五代 3D 刀锋速冷金属风扇，拥有 89 片 0.08mm 超薄刀锋叶片，相比普通风扇风量提升 55% ；同时配备矩形矢量热管 + 液金散热，5 根热管设计，对称双风扇四出风口，提供节能 / 安静 / 平衡 / 性能 / 极速五种散热模式，支持 Predator Sense 智控中心，可一键切换散热模式，支持 RGB 灯效提示、智能温控管理、自定义风扇转速。

功能方面，这款笔记本支持智能独显直连，无需重启即可在核显输出和独显输出之间自由切换，根据使用场景自动调节性能与功耗平衡。

键盘方面，这款笔记本配备全 R 寸方向键，大键帽设计更精准；支持四区 RGB 背光，拥有键帽滑感涂层，低阻力更顺滑；配备 2.0mm 长键程。

其他方面，这款笔记本搭载双 Killer 网卡（WiFi 6E 无线 + 2.5Gb 有线网卡），配备 90Wh 大容量电池，配备 DTS:X Ultra 音效，支持 AI 语音降噪、AI 视讯功能；预装正版 Windows 11 系统。

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