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荣耀 MagicOS 10 本月升级资讯发布：新增夏日主题、文件管理焕新，首批机型 8 月 6 日前推送

2026/8/4 16:47:36 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 8 月 4 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 今日发布了 MagicOS 10 本月升级资讯。新版本将带来夏日主题、文件管理焕新等特性。根据规划，各机型推送时间安排如下：

  • 首批机型 8 月 6 日前推送：荣耀 Magic V6荣耀 Magic8 系列、荣耀 600 系列

  • 第二批机型 8 月 7 日前推送：荣耀 Magic V5、荣耀Magic7系列、荣耀 WIN / WIN RT、荣耀 500 系列、荣耀 GT Pro

  • 第三批机型 8 月 14 日前推送：荣耀 Magic V3、荣耀 Magic Vs3、荣耀 Magic V2 系列、荣耀 Magic Vs2、荣耀 Magic Vs 系列、荣耀 Magic V Flip2、荣耀 Magic V Flip、荣耀 Magic6 系列、荣耀 Magic5 系列、荣耀 400 系列、荣耀 300 系列、荣耀 200 系列、荣耀 100 系列、荣耀 GT、荣耀 90 GT、荣耀 WIN Turbo、荣耀 Power2、荣耀 Power、荣耀 X70 系列、荣耀 X70i、荣耀 X60GT

荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 表示，MagicOS 11 的内测即将开启，团队一直在全力冲刺，具体的招募机型会在 8 月 6 日的 MagicOS 11 先锋品鉴会揭晓。

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关键词：荣耀MagicOS 11MagicOS 10

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