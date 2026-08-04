IT之家 8 月 4 日消息，今晚，鸿蒙智行发言人发布关于近期“竹知了”相关网络信息的情况说明。

IT之家附官方原文如下：

近日，围绕“竹知了”相关话题，网络上出现了大量讨论，也有不少网友对相关投诉提出疑问。

此前，我们希望通过克制处理，避免进一步放大争议，随着相关信息持续扩散，一些说法逐渐偏离事实。我们感谢大家的关注、批评和监督。现将有关事实说明如下：

长期以来，网络上持续存在恶意剪辑、仿冒相关高管声音、利用 AI 丑化肖像、虚假归因、侮辱诽谤等侵害个人合法权益的内容。我们一直依法开展日常取证和投诉。本次投诉是日常维权工作的一部分，针对的是具体侵权内容，并非针对“竹知了”玩具。

截至 8 月 4 日晚，共监测到相关网络信息累计 5.6 万余条。我们实际对其中 171 条具体侵权内容发起投诉，平台反馈下架 144 条。

经多部门复核，相关投诉均有明确侵权事实和留存证据，不存在仅为正常把玩、制作、展示或者销售“竹知了”的内容。我们未向任何电商平台投诉“竹知了”商品，也从未要求任何电商平台下架、停售该商品。网络上有关“全网下架”、“禁止销售”、“许多单纯展示玩具或分享童年回忆的普通视频也被连带下架，部分账号头像变灰、昵称被重置”等说法与事实不符。

我们珍视消费者的每一份关注，聚焦产品和服务体验，也愿意认真倾听大家的批评与建议。面对不同声音，我们会保持谦逊、真诚和克制，不断改进工作。我们尊重正常的网络表达和善意批评，同时也将依法维护企业和个人的合法权益。

再次感谢大家的关注和监督。