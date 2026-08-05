小米汽车：澎程全系在尾门更高位置额外增加了一个应急机械拉手，可为三排乘客逃生救援争取更多时间

IT之家 8 月 5 日消息，小米汽车今日凌晨再次更新答网友问（第 268 集），针对澎程的低速慢行灯是什么功能、澎程的尾门配备双应急机械拉手基于什么考虑、澎程 N90 Max 整车 12 个安全气囊分别起到什么作用等问题进行了解答。

IT之家附本集小米汽车答网友问重点内容如下：

当车辆行驶速度大于 10km/h 时，慢行灯会自动关闭 。全程无需手动操作，即可享受方便、安心的夜间低速行泊体验。

小米澎程系列全系标配低速慢行灯 ，位于后视镜下方，单侧照射面积覆盖车侧 12.88㎡。在近光灯或远光灯打开的前提下，以下场景慢行灯会自动点亮，照亮车身两侧路面，提升夜间行泊安全：

小米澎程全系在尾门更高位置额外增加了一个应急机械拉手 ，以 N90 Max 为例，在极端场景下自我逃生时，乘员坐在 N90 Max 的三排转身更容易够到， 为逃生救援争取更多时间 。

目前行业中，尾门应急拉手通常只设置在底部，位置偏低、不容易被发现。紧急情况下，如果后备厢装满行李，底部拉手可能被遮挡，乘员需要先挪开行李才能够到，救援响应时间会变长。

小米澎程 N90 Max 全车搭载 12 个安全气囊，覆盖一排到三排，这样的配置在 50 万以内的车型上是非常罕见的。

安全气囊具体分布位置如下：

一排：主驾气囊、副驾气囊、主驾侧气囊、副驾侧气囊、4 点式固定双腔远端气囊

二排：左侧气囊、右侧气囊、4 点式固定双腔远端气囊

三排：左侧气囊、右侧气囊、3030mm 超长侧气帘（左右各一条，贯穿一二三排）

除了气囊的分布位置，还有三个值得关注的细节与大家分享：

首先，一、二排都配备了双腔结构、4 点式固定「远端气囊」。双腔结构是指气囊有头部、胸部两个腔体，在发生侧碰时给乘员的保护更全面；而 4 点式固定，相比行业常用的 2 点式固定，气囊展开后位置更稳定，对乘员的约束路径更精准，使侧碰后的头部偏移量最多减少 24%，显著降低伤害风险。

其次，是「超长侧气帘」，长达 3030mm、容积 72L，贯穿一二三排，内置双气体发生器充气速度更快。能更好地保护超长滑轨上任意位置座椅上的乘员。

最后，小米澎程全系配备了 9 个「碰撞传感器」，分别位于车辆的前防撞梁、前纵梁、前门、B 柱以及 C 柱，在发生碰撞时，能够更精准的确认碰撞位置，使气囊精准触发。