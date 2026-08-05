小米汽车：澎程全系在尾门更高位置额外增加了一个应急机械拉手，可为三排乘客逃生救援争取更多时间

IT之家 8 月 5 日消息，小米汽车今日凌晨再次更新答网友问（第 268 集），针对澎程的低速慢行灯是什么功能、澎程的尾门配备双应急机械拉手基于什么考虑、澎程 N90 Max 整车 12 个安全气囊分别起到什么作用等问题进行了解答。
IT之家附本集小米汽车答网友问重点内容如下：
低速慢行灯是什么功能，怎么使用？
小米澎程系列全系标配低速慢行灯，位于后视镜下方，单侧照射面积覆盖车侧 12.88㎡。在近光灯或远光灯打开的前提下，以下场景慢行灯会自动点亮，照亮车身两侧路面，提升夜间行泊安全：
解锁车辆时
挂入倒挡时
窄路、倒车等情况下，打开全景影像时
使用泊车辅助时
当车辆行驶速度大于 10km/h 时，慢行灯会自动关闭。全程无需手动操作，即可享受方便、安心的夜间低速行泊体验。
小米澎程的尾门配备双应急机械拉手，是基于什么考虑？
目前行业中，尾门应急拉手通常只设置在底部，位置偏低、不容易被发现。紧急情况下，如果后备厢装满行李，底部拉手可能被遮挡，乘员需要先挪开行李才能够到，救援响应时间会变长。
小米澎程全系在尾门更高位置额外增加了一个应急机械拉手，以 N90 Max 为例，在极端场景下自我逃生时，乘员坐在 N90 Max 的三排转身更容易够到，为逃生救援争取更多时间。
小米澎程 N90 Max 整车 12 个安全气囊分布在哪里，分别起到什么作用？
小米澎程 N90 Max 全车搭载 12 个安全气囊，覆盖一排到三排，这样的配置在 50 万以内的车型上是非常罕见的。
安全气囊具体分布位置如下：
一排：主驾气囊、副驾气囊、主驾侧气囊、副驾侧气囊、4 点式固定双腔远端气囊
二排：左侧气囊、右侧气囊、4 点式固定双腔远端气囊
三排：左侧气囊、右侧气囊、3030mm 超长侧气帘（左右各一条，贯穿一二三排）
除了气囊的分布位置，还有三个值得关注的细节与大家分享：
首先，一、二排都配备了双腔结构、4 点式固定「远端气囊」。双腔结构是指气囊有头部、胸部两个腔体，在发生侧碰时给乘员的保护更全面；而 4 点式固定，相比行业常用的 2 点式固定，气囊展开后位置更稳定，对乘员的约束路径更精准，使侧碰后的头部偏移量最多减少 24%，显著降低伤害风险。
其次，是「超长侧气帘」，长达 3030mm、容积 72L，贯穿一二三排，内置双气体发生器充气速度更快。能更好地保护超长滑轨上任意位置座椅上的乘员。
最后，小米澎程全系配备了 9 个「碰撞传感器」，分别位于车辆的前防撞梁、前纵梁、前门、B 柱以及 C 柱，在发生碰撞时，能够更精准的确认碰撞位置，使气囊精准触发。
小米澎程 N90 Max 的车顶可以承受接近 14 吨顶压，这个是如何实现的？对我们日常用车场景有什么作用？
顶压强度高，代表车身结构强度优秀，传力路径设计优秀，是衡量车身被动安全设计的关键指标。在 C-IASI 车顶强度测试中，车顶能承受 4 倍自身车重的压力就是优秀（G）表现。
小米澎程 N90 Max，单边最大顶压载荷 136.6kN，换算成质量接近 14 吨，相当于能够承受自身约 5 倍的车重。如此出色的顶压性能，主要来源于以下几个设计特点：
N90 Max 铠甲笼式车身，高强度钢和铝合金占比高达 90.4%，形成高强度乘员舱核心保护区。
采用超大一体式热成型门环，贯穿 ABCD 柱、覆盖一二三排。一体式热成型的特点，使门环在分散碰撞力时，有效降低焊点失效、应力集中等风险。一体式门环，也使门环、门槛梁、地板横梁形成更完整的传力路径，分散车顶压力。
2.51m 长的 2200MPa 热气胀管形成内嵌式防滚架，贯穿 ABC 柱、覆盖一二三排，也能有效提升顶压能力，为乘员舱提供高强顶部防护。
顶压性能主要用来应对小概率但后果极为严重的翻滚事故。车辆在高速行驶中发生侧翻或连续翻滚时，车顶是第一个与地面接触并承受巨大冲击载荷的部位。如果车顶结构强度不足，会导致压溃变形，直接侵入乘员舱。因此，提高顶压强度可大幅提升翻滚事故中对乘员的保护。