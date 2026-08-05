售 76.6 万元起，鸿蒙智行尊界 V800 旗舰 MPV 上市

IT之家 8 月 5 日消息，今日，鸿蒙智行旗下尊界品牌首款 MPV——V800 正式上市，尊享版售价 76.6 万元，行政版售价 86.6 万元，领航版售价 101.6 万元，9 月启动交付。作为国产首款百万级超豪华 MPV，凭借超大尺寸、华为全栈技术及多项行业首创配置，冲击高端商务 MPV 市场。

IT之家注意到，尊界 V800 拥有超大尺寸，车身长宽高为 5495/2006/1850mm，轴距达 3430mm，是行业目前尺寸最大的 MPV 之一，有效舱内空间长达 3.9 米，为二、三排提供了极其宽敞的乘坐体验。

尊界 V800 内外饰配色带来了色彩的创新，瑞雪银红搭配云映红，明媚热烈；凌云墨白搭配月影杏，温润柔和；曜日金棕搭配煦日棕，温暖明媚；破晓金黑搭配暖杏棕，雅致舒朗；星耀黑搭配墨阑棕，沉稳深邃。尊界 V800 提供 6 种车色、5 种内饰选择，充分满足不同用户审美偏好。

尊界 V800 可选装云水天青专属设计，将天空之境凝于车标，采用珐琅工艺，手工点蓝实现一徽一印。4.8m 超长腰线经过手工打磨，实现零阶差的水天一线视觉效果。云水天青专属配色经过超 170 道处理工序，采用 6C4B 车漆工艺，镜面指数 96.3%，色泽如玉。内饰与车色统一色调，将云水天青的意境延展至座舱，内外一色，一脉相承。

尊界 V800 配备双百万像素全彩智能投影大灯，星环尾灯采用多层晶钻映射设计，璀璨雅致。全新全彩智能交互流光尾灯，共计 5032 颗灯珠。支持一车一主题，包括寓意大鹏乘风、扶摇万里的扶摇直上主题；寓意锦鲤起舞、万事顺意的锦鲤呈祥主题与寓意鹿行云水、天青相映的一鹿长虹主题。全彩智能交互流光尾灯支持情景交互，包括 emoji 表情包、生日快乐、旗开得胜、儿童关怀等。

尊界 V800 拥有 3856mm 舱内有效空间，5.7m² 地板面积。独创 L 型加高中岛集成多重功能，配备 8L 车载冰箱与分区储物空间，支持指纹解锁。可选装独创私享饮吧，支持一键开合；全链路安全设计，具备防干烧、防泼溅、防残留、环保健康用材四重保障。

尊界 V800 首创灵云座椅，与华东师范大学人工智能与人因工程系深度合作。座椅采用 20 层叠层设计、恒温加热全覆盖、全手工皮质软包；20 处按摩点位采用中央供气式按摩，按摩力度提升 3.3 倍。行业首款主动式环抱腰托，覆盖 26 节全脊柱支撑，支撑性提升 28%。自适应不同身型，让每一种身型都拥有量身定制般的承托体验。

尊界 V800 独创隐藏式智能电动鞋盒，具备 1.2L 储物空间，支持语音、扶手屏与实体按键电动打开，配有鞋拔专属收纳位。独创杀菌净味系统、双风扇空气内循环系统，15min 除臭率 90%，15min 真菌除菌率 70%。独创三折叠桌板，自带超大化妆镜，采用素皮包裹，最大承重 10kg；支持无级悬停、横向滑动。

尊界 V800 打造了全方位光影空间，360° 全域灯光环绕。全舱超 17m 氛围灯带与 6 层灯光布局，搭配巴黎饰钉纹水晶壁灯，251 个晶体切面经精工雕琢，随氛围色温灵动变幻。独创卷轴交互星空顶，由 1608 颗灯珠组成。支持流星雨、烟花绽放、爱心、涟漪等情景交互。全舱 20 颗追光灯分区布局，智能点亮鞋盒、桌板、饮吧与冰箱等区域，入座即享专属仪式感。

尊界 V800 拥有全向隐私保护，包含电动隐私帷幔、后风挡电动隐私帷幔、高密度电动遮阳帘、智能隐私光幕玻璃与隐私声盾技术，实现声光双重隔离，尽享不被打扰的私密空间。第三排座椅满配通风、加热与按摩功能，支持电动调节，配备独立快充与 220V 车内电源，全员尊享同等舒享礼遇。常规后备厢容积 758L，三排电动收纳后可扩展至 1926L。可装载 4 个 28 英寸 +3 个 20 英寸行李箱，7 人 7 箱满座从容。

尊界 V800 采用全新一代超五星鸿蒙 ALPS 健康座舱，配备鸿蒙智行独创 MOFs 可吸附降解材料 2.0，全车 20 处覆盖，覆盖面积达 16.9m²。全链路空气净化系统阻隔有害气体，去除细菌病毒，配备可吸附降解材料空调滤芯、UVC 紫外线杀菌模块、负氧离子发生器与 PM2.5 过滤系统，高效阻隔外界有害气体，消杀空气中细菌与病毒。CO₂浓度智能检测系统自动检测车内 CO₂浓度，自动开启空调外循环，自主智能通风，消除困意。

尊界 V800 搭载 HUAWEI SOUND ULTIMATE 华为悦彰非凡音响，41 单元扬声器打造殿堂级声场。独创情绪能量舱，与上海音乐学院深度合作，基于神经声学与多感官联动原理，引导情绪舒缓。定制空间音频、光影律动、座椅联动、环境联动。支持深度助眠、专注唤醒、愉悦解压三种模式，深度助眠平均心率下降 10bpm、专注唤醒平均清醒专注指数提升 25%+、愉悦解压愉悦感平均值提升 28%+。

尊界 V800 采用面向 L3 自动驾驶的原生整车架构，以全感知、全冗余、全融合作为底层设计准则。自动驾驶的计算冗余架构采用双组传感器、双连接器、双 SoC 芯片、双路电源四重备份。当单一路径出现故障，冗余系统无缝接管，保障高阶自动驾驶状态下的行驶安全。

被动安全方面，车辆采用 11 横 11 纵超强刚性笼式车身，车顶最大承压 175kN（相当于 17.9 吨重量压顶），高强度钢和铝镁合金占比超 88.2%，其中 1500+MPa 热成型钢占比超过 23%、12 根 2000+MPa 热成型钢、2000MPa 加强一体门环、10 处采用镁合金一体压铸、13 处采用铝合金一体压铸、前双防撞梁 + 后防撞梁均采用航空级 7 系铝合金，车内还配备 14 个安全气囊。

尊界 V800 基于 MAEXTRO 专属专属途灵龙行平台打造，采用航空级 7 系铝合金车身，采用前双叉臂 + 后五连杆悬架，并配备空气弹簧 + 双阀连续可变阻尼减振器。搭载全主动悬架（单轮最大举升力最高达 12000N，最大举升行程 80mm）和线控转向技术（调头时，方向盘仅需转动 300°），尊界 V800 还会提供 ±12° 的后轮转向，使其转弯半径 5.4m 并可实现蟹行模式。动力方面，新车搭载 1.5T 增程器 + 双电机组成的增程动力系统，增程器最大功率 127kW，前驱电机峰值功率 160kW，后驱电机峰值功率 230kW。

续航方面，尊界 V800 采用全新一代华为巨鲸电池平台，搭载 65kWh 的 6C 电池包，CLTC 纯电续航 340 公里，CLTC 综合续航 1335 公里。

尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会专题