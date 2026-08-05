华为发布新款鸿蒙折叠电脑，支持手写笔，售价 24999 元起

IT之家 8 月 5 日消息，在尊界时代旗舰 MPV 及华为全场景新品发布会上，华为正式发布新一代旗舰折叠屏笔记本 HUAWEI MateBook Fold 非凡大师，作为华为旗舰级折叠屏笔记本，本次新品在前代基础上全面升级，首次引入手写交互，搭载 18 英寸双层 OLED 折叠屏与 HarmonyOS 6.1，售价 24999 元起。

具体价格如下：

24GB+512GB：24999 元；

24GB+1TB：26999 元；

32GB+2TB：29999 元。

外观方面，新款带来天际白、幻影黑、流光金三款配色，采用流光美学设计语言，机身展开最薄处仅 7.3mm，配备简逸随行笔套结构。硬件技术创新上，该机首创业内隐藏式支架转轴，支持 100° 至 120° 无级悬停。铰链采用业界最大尺寸折叠屏水滴铰链，主轴使用锆基液态金属材料，配合榫卯阻尼架构三段式转轴实现超过 11kgf·cm 扭力，30° 至 150° 稳定悬停，超过 170° 自动展平。

智慧手写是本代核心新增能力。华为为折叠 PC 从零打造原生手写笔方案，展开后 18 英寸大屏可平铺纯平书写，折叠态支持上屏查阅下屏手写的分屏模式。手写笔具备远场空鼠功能，笔尾开合即切换激光笔模式遥控 PPT 翻页。华为笔记应用焕新，新增无限画布、HDR 高亮笔刷和全景智记功能。天生会画首次登陆鸿蒙 PC，提供千余种笔刷和完整图层系统。音悦家 App 也首次登陆，带来修音和 AI 伴奏等功能。

屏幕方面，搭载全球最大 18 英寸双层 OLED 折叠屏，采用自研双层 OLED+LTPO 技术，具备 3.3K 分辨率、PPI 229、1600 尼特峰值亮度、92% 屏占比和 200 万:1 对比度。双层 OLED 带来 30% 能效优化和 3 倍寿命提升，LTPO 实现 10Hz 至 90Hz 自适应刷新。采用业内首次量产的大尺寸超薄 UTG 玻璃，厚度 40μm，抗冲击提升 90%，抗挤压提升 30%。支持 HDR Vivid 标准、1440Hz 高频 PWM 调光，并支持 AI-HDR 视频增强。

鸿蒙 AI 方面，系统级 AI 助手小艺全面升级。小艺慧记搭载端侧本地模型，实现全流程离线会议记录，无需联网即可完成语音转写、发言人识别和纪要生成。小艺深度研究新增多智能体协同研判与动态交互能力。小艺智办作为端侧 Agent，可自主完成任务拆解、规划与工具调用，执行文件整理、网页操控等复杂任务。

智慧交互上，搭载 HarmonyOS 6.1，整机性能较上一代提升 25%。桌面引入艺术光影壁纸和个性中轴显示等创新设计。多设备互联支持隔空传送、鸿蒙星河互联及大疆 Pocket 即拍即传。星盾安全架构以 AI 赋能，成为全球首款原生支持 AI 换脸伪造检测的电脑，端侧本地运行，检测到风险即弹窗预警。

双屏开合方面，设备支持横屏展开、折叠使用和桌面平铺等形态，展开态为 18 英寸沉浸大屏，折叠态为双屏操作台。华为联合东方财富、中望 CAD、WPS、博思白板、悟空影像等伙伴定制双屏应用，覆盖看盘、审图、演示与创作等场景。

续航方面，75Wh 电池结合 LTPO 和能耗智能调度，满电可支持 14 小时高清视频播放或 12 小时语音会议。充电方面配备 140W 超级快充 Turbo 和 66W 反向快充，关机 30 分钟充至 55%。通信方面，采用 3D 支架天线与叠层双模天线专利技术，Wi-Fi 信号较 MacBook Air 15 M5 领先 3dB，空旷环境 5G 联网距离可达 1 公里，支持“信号充电宝”特性。该机首创投屏交互技术，支持显示器模式下并行运行鸿蒙应用及移动全景声播放。

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