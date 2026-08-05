比亚迪海洋网旗舰 SUV 海狮 08 更多信息公布：搭载光韵贝母材质、25 扬声器帝瓦雷音响

IT之家 8 月 5 日消息，今天（5 日）晚间，比亚迪汽车海洋网销售事业部总经理 @比亚迪海洋张卓 公布了比亚迪海洋网旗舰 SUV—— 海狮 08 的内饰及更多配置信息。

新车座舱整体采用“以海为境”的设计思路，在仪表台和车门饰板等处配有“百万豪车同源”的光韵贝母材质饰条，并通过浪涌环抱式漫反射氛围灯进一步增强质感；座椅造型的灵感则来自深海扇贝，靠背上拥有类似贝壳的纹理，支持通风、加热、按摩、横移、零重力座椅等多项功能，提供六座布局。

影音娱乐方面，该车在第二排前方配备了一块 21.4 英寸高清吸顶屏，车内则配备了 25 扬声器的帝瓦雷音响。

据IT之家此前报道，比亚迪海狮 08 今年 4 月在北京车展首发亮相，搭载第二代刀片电池、闪充技术、云辇-A（智能空气车身控制系统）、后轮转向、天神之眼 5.0 等配置。

工信部申报信息显示，这款新车长宽高分别为 5115/1999/1800mm，轴距 3030mm。提供纯电、插混两种动力：

纯电版：单电机低功率版 320kW，高功率版 370kW；双电机版峰值功率前 215kW / 后 370kW。

插混版：1.5T 发动机最大功率 115kW，前后电机峰值功率前 200kW / 后 200kW。

据迪粉之家公众号此前曝光信息，比亚迪海狮 08 纯电车型提供 800 公里和 900 公里续航版本，并且有 5 座和 6 座车型的版本，目前的消息是 8 月份上市。