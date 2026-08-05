向员工发放奖金后，三星、SK 海力士承诺提高股东回报

IT之家 8 月 5 日消息，据路透社报道，三星电子在给该媒体的声明中表示，正在探索以“可持续的方式”提升股东回报，并补充称预计将“很快”公布具体细节。

声明中提到：“虽然我们仍将重点放在维持稳健的资产负债表上，以应对行业周期性风险、并为业务增长注入资金，但我们也在积极探索如何以可持续的方式提升股东回报。”

与此同时，SK 海力士在一份声明中同样表示，正计划在年底前拿出具体的股东回报计划，并有望“显著增加股东回报”。

SK 海力士指出：“得益于创纪录的现金流创造能力，公司相信可以在维持投资与财务稳健性的同时，大幅提升股东回报。”该公司还补充道，目前正在“评估追加股东回报的多种方案”。

IT之家注意到，一个股东团体对三星电子和 SK 海力士的 CEO 提起诉讼，指控他们涉嫌违反与绩效奖金支付相关的信任义务。

该股东团体认为，两家公司在与工会进行绩效奖金谈判期间不正当地挪用公司资产。他们认为绩效奖金不应由劳资双方集体谈判决定，而应经股东大会批准。

根据 5 月达成的薪资协议，三星将发放相当于经营业绩收益 10.5% 的半导体专项绩效奖金。SK 海力士则实行利润分享制度，将半导体部门营业利润的 10% 分配给员工作为奖金。