长城 H10 方盒子 SUV 上市，限时换新价 20.18 万-22.38 万元

IT之家 8 月 5 日消息，长城归元平台首款方盒子 SUV 车型 —— 长城 H10 今天（5 日）晚间正式上市，新车采用了“方鼎美学”设计语言，搭载 Coffee Pilot 3 高阶智驾辅助系统，提供五座、六座两种版本共 4 种不同配置，建议零售价 20.98 万-23.18 万元，限时换新价 20.18 万-22.38 万元。

Hi4 Max 五座版：建议零售价 20.98 万元，限时换新价 20.18 万元起

Hi4 Pro 六座版：建议零售价 21.18 万元，限时换新价 20.38 万元起

Hi4 Max 六座版：建议零售价 22.18 万元，限时换新价 21.38 万元起

Hi4 Ultra 六座版：建议零售价 23.18 万元，限时换新价 22.38 万元起

据IT之家了解，新车根据座位数不同提供两个版本，五座版长宽高为 5138/2050/1970mm，六座版车长增加至 5299mm，宽高保持一致，全系轴距统一为 3000mm。

动力方面，长城 H10 搭载 1.5T 发动机 + 双电机组成的 Hi4 混动系统，1.5T 发动机最大功率为 123kW，最大扭矩为 243N·m，电机最大功率为 100kW（前）、220kW（后），系统最大功率为 440kW，并配备四挡混动专用变速箱。

电池方面，车辆配备 42.8kWh 电池组，CLTC 纯电续航为 232km、227km，最高综合续航 1404km，15 分钟快充 30-80%。

内饰方面，该车采用“剧院式”座椅布局，全车拥有 42 处储物空间，三排可正常乘坐成年人。座舱配备 10.25 英寸全液晶仪表 +15.6 英寸中控屏 +29 英寸 SR-HUD；还配备 17.3 英寸后排娱乐屏，Coffee AI Sound 音响系统提供 21 扬声器 +7.1.4.2 声道布局 + 支持杜比全景声，峰值功率 1560W。

空间方面，五座版车型后备厢容积 815L，二排放倒后可扩展至 1885L 超大容积，六座版车型容积 316L，三排座椅放倒后可拓展至 1056L 超大容量，全车共提供 42 处储物空间。

智能驾驶辅助方面，长城 H10 搭载 Coffee Pilot 3 高阶智驾辅助系统，全系标配激光雷达，全车 27 颗智能驾驶传感器，支持全场景 NOA。

不仅如此，长城 H10 还实现与小米 CarIoT 跨生态互通，为用户带来更多便捷有趣的出行体验，小米汽车车顶滑轨套装可适配安装至长城 H10 后拓展坞。