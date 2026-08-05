KTC 推出 27 英寸 2K 220Hz 棱镜 Q27 显示器，887 元

IT之家 8 月 5 日消息，KTC 新推出了一款 27 英寸的 2K 220Hz 电竞显示器，名为棱镜 Q27，京东显示为 887 元，叠加国补后 798.3 元。

这款显示器采用 27 英寸 Fast IPS 面板，拥有 2560×1440 2K 分辨率、原生 200Hz 刷新率，支持 OC 超频解锁 220Hz 模式；同时支持 DAC 动态模式，拥有 0.5ms 极速响应时间。

色彩方面，这款显示器每台出厂前经过专业级色彩校准，覆盖 99% sRGB 广色域，色准值 DeltaE<2，支持 HDR400 高动态范围，峰值亮度达 400nits，采用硬件级低蓝光方案。

外观方面，这款显示器采用酷黑棱镜造型，背部设计隐形耳机挂架，内置 2×2W 音响，配备智能感应小夜灯，搭载高精度红外传感，可 3cm 精准捕捉手势，挥手即可开启屏下氛围夜灯，支持物理按键调控三档色温、三档亮度，柔光不刺眼、可有效规避眩光。

功能方面，这款显示器内置多种游戏辅助功能，支持动态 OD、暗部平衡、Adaptive-Sync 防撕裂、对比度增强，还内置多场景预设模式，涵盖 FPS、RTS 游戏模式以及观影、阅读、办公模式，可一键切换对应参数，无需反复手动调节。

接口方面，这款显示器配备了 USB 2.0 接口（仅用于固件升级）、HDMI 2.0 ×2、DP 1.4 ×2、3.5mm 耳机接口。

IT之家附详细参数如下：

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