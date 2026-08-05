首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

KTC 推出 27 英寸 2K 220Hz 棱镜 Q27 显示器，887 元

2026/8/5 23:16:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，KTC 新推出了一款 27 英寸的 2K 220Hz 电竞显示器，名为棱镜 Q27，京东显示为 887 元，叠加国补后 798.3 元。

京东 KTC 27 英寸 2K 220Hz 高刷 FastIPS 液晶屏 HDR400 硬件低蓝光三角洲电竞游戏电脑显示器棱镜 Q27798.3 元直达链接

这款显示器采用 27 英寸 Fast IPS 面板，拥有 2560×1440 2K 分辨率、原生 200Hz 刷新率，支持 OC 超频解锁 220Hz 模式；同时支持 DAC 动态模式，拥有 0.5ms 极速响应时间。

色彩方面，这款显示器每台出厂前经过专业级色彩校准，覆盖 99% sRGB 广色域，色准值 DeltaE<2，支持 HDR400 高动态范围，峰值亮度达 400nits，采用硬件级低蓝光方案。

外观方面，这款显示器采用酷黑棱镜造型，背部设计隐形耳机挂架，内置 2×2W 音响，配备智能感应小夜灯，搭载高精度红外传感，可 3cm 精准捕捉手势，挥手即可开启屏下氛围夜灯，支持物理按键调控三档色温、三档亮度，柔光不刺眼、可有效规避眩光。

KTC 棱镜Q27 机身设计

功能方面，这款显示器内置多种游戏辅助功能，支持动态 OD、暗部平衡、Adaptive-Sync 防撕裂、对比度增强，还内置多场景预设模式，涵盖 FPS、RTS 游戏模式以及观影、阅读、办公模式，可一键切换对应参数，无需反复手动调节。

KTC 棱镜Q27 游戏辅助功能

接口方面，这款显示器配备了 USB 2.0 接口（仅用于固件升级）、HDMI 2.0 ×2、DP 1.4 ×2、3.5mm 耳机接口。

KTC 棱镜Q27 接口配置

IT之家附详细参数如下：

KTC 棱镜Q27 详细参数

京东 KTC 27 英寸 2K 220Hz 高刷 FastIPS 液晶屏 HDR400 硬件低蓝光三角洲电竞游戏电脑显示器棱镜 Q27 887 元 直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：KTC电竞显示器棱镜Q272K高刷FastIPS

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知