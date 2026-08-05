RTX 5090 显卡涨价后华硕拒按原价发货：英伟达官方商城直接砍单，重购需多花 553 美元

IT之家 8 月 5 日消息，Reddit 一名用户发帖称，他 7 月 31 日在英伟达官方商城购买了一张华硕 ROG 夜神 Astral GeForce RTX 5090 BTF 显卡，但付款后因价格调整而被取消订单，再打开的时候发现价格已经上涨 553 美元（现汇率约合 3,740 元人民币）。

用户 @IndependentOk1031 在 Reddit 华硕社区分享的信息显示，其下单时该显卡价格为 4,429 美元（现汇率约合 29,953 元人民币），实际含税价格 4,607 美元（现汇率约合 31,157 元人民币）。

订单提交后，华硕立马调整了该型号的售价，随后 NVIDIA 客服确认，由于华硕无法按照原订单价格进行发货，订单已被取消，只能为其提供全额退款。

然后，这款显卡在英伟达官方商城的售价提高到了 4982 美元（税前）。相比此前订单价格上涨约 553 美元，涨幅约 12.5%。该用户表示，如果按照新价格重新购买，加税后的总价可能接近 5,100 美元（IT之家注：现汇率约合 34,491 元人民币）。

根据该用户分享的客服沟通邮件，英伟达客服称，华硕在用户下单后才提供了“价格更新”，并拒绝以原价履行订单。尽管英伟达尝试要求华硕按原价履约，但遭到拒绝。英伟达客服称，无法恢复已取消的订单或以原价格重新生成新的订单。

该用户表示，最初联系华硕客服时，对方拒绝承担责任并将问题转交给 NVIDIA；而 NVIDIA 客服则表示，订单履行和取消决定由华硕负责，双方之间明显是在踢皮球。

实际上，RTX 5090 自上市以来一直面临价格波动问题。虽然 NVIDIA 官方仍将 RTX 5090 FE 的建议零售价（MSRP）标注为 1999 美元，但实际售价已显著高于这一水平。

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